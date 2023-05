AquíEstoyAmá: Migrantes en Tabasco deciden quedarse en México

#AquíEstoyAmá: Finalizó el Título 42 de Salud por lo que las oportunidades de miles de migrantes de ingresar a Estados Unidos se redujeron.

Ante el hacinamiento de miles de ellos en la frontera norte de México, migrantes que se encuentran en Tabasco han decidido tramitar el refugio para quedarse en ese Estado. Su objetivo es poder trabajar legalmente en territorio mexicano y abandonar los albergues o las calles.

Aunque la mayoría tienen pocos meses de haber ingresado a territorio mexicano, hay otros que ya tienen más de 2 años como el migrante de Honduras, Otoniel Orquis.

Él narra que viajó con su familia pero no ha logrado llegar a la frontera norte. Le dice a sus connacionales que no lo intenten, que se queden en su país con sus familias. Asegura que trabaja como franelero y no logra conseguir suficientes ingresos. En su tierra natal señala que también dejó hijos que cuida sus mamá.

En Tenosique, Tabasco se encuentran los migrantes: