La provincia de Qinghai, en China, fue escenario de una tragedia impactante luego de que un puente en construcción colapsara repentinamente, dejando un saldo de 12 trabajadores fallecidos y 4 desaparecidos; aquí te dejamos el momento exacto del derrumbe.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando el instante exacto en que la estructura no soportó el peso y se vino abajo: momento del colapso de puente.

Derrumbe de puente de China: video que estremece al mundo

Las imágenes del derrumbe de puente, que fueron difundidas en redes sociales muestran el momento en que la estructura se desploma de manera súbita, levantando una enorme nube de polvo y atrapando a varios trabajadores.

El video se ha convertido en tendencia, generando una ola de condolencias hacia las víctimas, además de cuestionamientos sobre la seguridad en las obras de infraestructura en China.

¿Cómo ocurrió el derrumbe del puente en Qinghai?

De acuerdo con la Agencia de Noticias Xinhua, este accidente sucedió durante la jornada del viernes mientras más de 40 trabajadores efectuaban labores de montaje. Conforme a las primeras investigaciones, se apunta a que un cable de acero roto habría sido el desencadenante del derrumbe del puente en construcción.

Los rescatistas lograron evacuar a varios sobrevivientes, mientras que equipos de emergencia aún buscan a los desaparecidos entre los escombros.

¿Por qué se derrumban los puentes en China?

Este siniestro no se trata de un hecho aislado. Expertos en infraestructura señalan que, desde el año 2000, más de 300 puentes han colapsado en China, algunos por fallas de diseño, otros por sobrecarga de peso o por falta de mantenimiento.

La tragedia en Qinghai ha reavivado el debate acerca de la seguridad en las construcciones del gigante asiático, donde la rápida urbanización ha llevado a proyectos de gran magnitud que, en ocasiones, no cumplen con los estándares de calidad esperados.

El Ministerio de Transporte de China confirmó que se ha abierto una investigación formal para determinar las responsabilidades del derrumbe; además, se ordenó una inspección inmediata a puentes en construcción de la región, con el fin de evitar nuevas tragedias.