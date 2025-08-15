VIDEO: ¡Impactante! Trabajador en Montemorelos se salva de ser aplastado por casi una tonelada de block

Un trabajador de una construcción se salva de sufrir un grave accidente en Montemorelos, Nuevo León, cuando casi una tonelada de block se desplomó sobre la camioneta en la que trabajaba, el impactante momento se dio a conocer por redes sociales.

Obrero se salva de ser aplastado por casi una tonelada de block

Los hechos ocurrieron en la colonia Martínez Domínguez, mientras el hombre se encontraba descargando cuidadosamente el material para una obra.

Este impactante hecho fue compartido por redes sociales donde se observa como el trabajador, vestido con una playera verde, colocaba uno a uno los bloques sobre una barda que se encuentra en la parte trasera del vehículo.

Ya casi al finalizar la tarea, decidió tomar un breve descanso y subió a la parte alta de la camioneta para servirse un vaso de refresco. Sin embargo, en cuestión de segundos, la pesada torre de block comenzó a tambalearse hasta que se derrumbó por completo.

Las imágenes muestran cómo la carga que había sido colocada para los trabajos de construcción cayó de forma repentina, provocando un estruendo y cubriendo gran parte del vehículo.

El hombre, que se encontraba de espaldas, logró percatarse del peligro justo a tiempo y, con un rápido salto, evitó que el material lo aplastara.

La cantidad de block que se vino abajo representaba un peso cercano a una tonelada, lo que pudo haber ocasionado consecuencias fatales.

Afortunadamente, el obrero salió ileso, aunque el incidente dejó en claro los riesgos que enfrentan diariamente los trabajadores de la construcción y la importancia de extremar medidas de seguridad para prevenir tragedias.