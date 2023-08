Herida abierta: Mireya está desaparecida desde 2014, la buscan en Morelos

Herida abierta: Casi nueve años se han cumplido desde vieron última vez a Mireya Montiel Hernández, ella se unió a la lista de mujeres desaparecidas en México. Mireya tenía 18 años cuando desapareció en Cuernavaca el 13 septiembre del 2014.

Aquel septiembre, Tranqulina Hernández, su madre, no podía creer que su hija había desaparecido. Su casa se encuentra cerca de la autopista México-Acapulco y al no saber nada de su hija narra que cruzó la carretera y comenzó a caminar buscando a Mireya quien, al preguntar, descubrió que no estaba con su abuela ni con su novio.

La primer respuesta que obtuvo cuando le dijo a su familia que no la encontraba fue “está con el novio”, pero ella acababa de verlo en la calle y Mireya no estaba con él.

Tranquilina interpuso una denuncia por la desaparición de su hija pero al no tener respuesta comenzó a buscarla de manera independiente. Desde entonces no ha parado de buscarla. Incluso se convirtió en una de las líderes de colectivos de búsqueda de voluntarios en Morelos.

“A nueve años, he aprendido a reconocer los huesos, huesos humanos a los huesos de un animalito, he aprendido a hacer rappel, a descender por los pozos, a subir cerros, a escarbar la tierra, a reconocer la tierra, para saber si hay alguien ahí enterrado. Yo puse mi denuncia, a nueve años, casi a nueve años no sé nada de Mireya, no hay ninguna investigación que me lleve a Mireya”, asegura Tranquilina.

Con su grupo de búsqueda, Tranquilina ha participado en el hallazgo de restos en la entidad: “La mayor parte la hemos localizado, en el municipio de Cuautla y Yecapixtla, el mayor número de fosas clandestinas la hemos localizado en la zona oriente”, señaló para Fuerza Informativa Azteca Wendy Ruíz, titular Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Morelos.

Historias como la de Mireya continúan sin rastros, solo la esperanza de sus familiares por encontrarles.

Pero hay madres incansables que no se detendrán, como Tranquilina: “Después de casi nueve años te sigo buscando hasta debajo de las piedras, no importa dónde me tenga que meter, ahí voy a estar para encontrarla, para buscarla, y pues bueno, no me voy a detener, al menos que dios me quite la vida, hasta ahí pararé, mientras no”.

Desaparecidos en México ¿Cuántos hay en Morelos?

En Morelos hay cientos de personas desaparecidas desde hace años. De acuerdo con cifras de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado tan solo de junio de 2019 hasta junio de 2023 se han reportado en promedio 2 personas por día.

El total de las fichas de búsqueda suma dos mil 260 de las cuales el 32 por ciento son menores de edad.

Fuerza Informativa Azteca

En tanto, en los últimos tres años mil 330 personas han sido localizadas con o sin vida, destacando que en campo morelense se han localizado 72 hallazgos en superficie o en fosas clandestinas.

En el centro de Cuernavaca hay un lugar que nos recuerda que todos los días hay personas que salieron de casa y que nunca volvieron, todos estos rostros, son apenas una muestra de las cientos y cientos de personas que desaparecieron en la entidad.

¿Qué documentos se necesitan para reportara un desaparecido en México?

El procedimiento para reportar a una persona desaparecida en México es gratuito y ningún servidor público puede condicionarlo a cambio de dádivas o dinero. Para realizar el reporte sólo es necesario presentar los siguientes documentos y datos: