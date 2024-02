Se estima que en México hay 2 mil 700 mujeres traileras; así enfrentan la inseguridad en el camino

En México, se tiene el registro de un millón 100 mil operadores de autotransporte de carga y de esa cantidad, solo dos mil 700 choferes, son mujeres; mujeres traileras que se enfrentan la inseguridad en el camino.

Paola Chávez, una de estas operadoras, le cuenta a Fuerza Informativa Azteca que “lo peor es la seguridad, la seguridad en el país no es considerablemente buena, las carreteras son peligrosas”.

Desde hace ocho meses que Paola comenzó a devorar kilómetros en las carreteras de nuestro país:"Desde que tenía 17 años comencé a tener experiencia manejando una camioneta de 3 toneladas y media... la necesidad de sacar adelante a mi familia... la pasión por estar detrás del volante, a mi siempre me ha gustado mucho manejar”, revela Paola.

Ella es una operadora de rutas de larga distancia:"¿impulsa a muchas mujeres no? al que sí se puede, no hagan caso a los comentarios de que no es que no vas a poder, como si eres mujer... es difícil, muy doloroso en cuestión de los hijos, de la familia, no existen fechas importantes”.

En México hay más de 1 millón 100 mil operadores de autotransporte de carga

Total: 1,100,000 (un millón 100 mil operadores )

Mujeres: 2 mil 700 operadoras Fuente: “IRU”

Durante 2023 se denunciaron 13 mil 848 delitos cometidos en contra del autotransporte de carga y pasajeros; Paola no se ha salvado de los atracos: ¿ta han sobado?”... una vez en Silao, ¿te han quitado el trailer?... nada de eso, pero no quisiera”.

César Méndez de Fuerza Informativa Azteca efectuó un recorrido con estas “reinas del camino”. Alma lleva más de cinco años al volante de una “mole de acero": “mi papá es trailero y desde muy chica me nació esto, yo siempre soñaba con manejar... hay veces que hay neblina, no se ve nada, es muy difícil… lloviendo tienes que ir a cierta velocidad porque no puedes frenar tan de repente, el carro se va para un lado”, revela Alma.

Ella cuenta que en la empresa en donde trabaja, también hay otras 14 mujeres y que entre las precauciones que toman estas “intrépidas al volante” son las de manejar de día y no detenerse en cualquier camino.

Paola Chávez, operadora de autotransporte de carga, agrega que “Dios quiera siempre bendiga el camino de todos los colegas operadores de llegar sanos y salvos a casa”.