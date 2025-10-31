¿Quién y por qué mataron a los colombianos B-King y DJ Regio Clown? Ambos fueron encontrados sin vida el 17 de septiembre de 2025 en el Estado de México (Edomex) tras ser vistos con vida por última vez un día antes en la zona exlcusiva de Polanco, en la Ciudad de México (CDMX).

Ahora el caso dio un diro por completo, ya que la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México apunta a una hipótesis que indica la razón que llevó a que el cantante y su acompañante fueron asesinados después de ser llevados en un automóvil Mercedes Benz desde la alcaldía Miguel Hidalgo a Iztapalapa.

¿Por qué mataron a B-King y DJ Regio Clown? Investigación lo revela

B-King llegó a México el 11 de septiembre, porque un grupo de empresarios y promotores artísticos lo contrataron para participar, junto con DJ Regio Clown, en eventos denominados “Sin Censura”, en los que se comercializarían los narcóticos “Tusi” y “Coco Channel” de procedencia colombiana que les generarían mayores ganancias a los vendidos en México.

Los espectáculos contarían con DJs, cantantes y shows de contenido erótico y acudirían invitados de elevado nivel económico, por lo que recurrían a diversos artistas para participar en ellos en su promoción.

Entre los organizadores de los eventos “Sin Censura” se encontraba el promotor de la B-King, así como un sujeto apodado “Mastracci” y otro más, quien se ostenta como propietario del rancho Los Leones, ubicado en Ixtapan de la Sal, utilizado para la organización de eventos.

El 11 de septiembre pasado, por instrucciones de Cristopher “N”, alias “El Comandante”—quien ya fue detenido—un sujeto

identificado como Mariano “N” fue asignado como chofer y asistente de las víctimas. Fue al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a bordo de una camioneta Ford Expedition roja para recibir a B-King.

Tres días después, B-King y DJ Regio Clown, viajaron de un hotel en Polanco a un evento “Sin Censura” en la Ciudad de México, a bordo de una camioneta GAC GS8 verde conducida por "El Comandante".

Agentes detuvieron a Cristopher, “El Comandante” tras el asesinato de B-King y DJ Regio Clown.|FGJEM

Cristopher “N”, aprovechándose de la confianza que le tenía a DJ Regio Clown, logró hacerle creer que establecerían negocios juntos, previo acuerdo con un sujeto apodado "El Pantera” y otro alias “El Apá”.

El 16 de septiembre, "El Comandante", ordenó a Mariano “N”, que por orden de "El Apá”, fuera a Plaza Miyana por los colombianos y los llevara a la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa. Era una trampa.

Cristopher “N” engañó a las víctimas, ya que en realidad él sabía que serían trasladados a un lugar donde serían asesinados por órdenes de “El Pantera”, quien para ello habría hecho un pago de 200 mil pesos.

“El Comandante”, “El Apá”, Mariano “N” y el resto de quienes intervinieron, fueron amenazados por "El Pantera", a quienes les dijo; "el primero que caiga en la cárcel y diga algo, lo mando matar” y “no los quiero ver en la Ciudad de México ni en el estado hasta diciembre”.

La investigación de la Fiscalía presupone un acuerdo previo entre los cuatro sujetos y otras personas, para matar a B-King y DJ Regio Clown principalmente por el interés de “El Pantera” de matar a alias DJ Regio Clown, debido a que este habría divulgado datos sobre su identidad y porque distribuía droga en los eventos “Sin Censura” sin su autorización.

La hipótesis apunta a que el homicidio de los músicos colombianos está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos de uno de ellos con un grupo criminal y su relación personal con “El Pantera”.

B-King y DJ Regio Clown fueron asesinados en CDMX y hallados en Edomex

Los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown fueron localizados a las 16:49 horas del miércoles 17 de septiembre pasado, por la policía municipal de Cocotitlán, en el kilómetro 45.5 de la carretera México–Cuautla, a la altura del poblado de San Andrés Metla, sobre la lateral del puente conocido como la desviación a Tlalmanalco.

B-King se llamaba Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Rivera Lemus, de 35, era DJ Regio Clown, quienes no fueron asesinados en el Estado de México, sino que los mataron en la CDMX. Aunque la ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas dice que DJ Regio Clown se llamaba Jorge Luis Herrera Lemos.

El 22 de septiembre de 2025, familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.