Murió por negligencia médica: Mujer pierde la vida en Austria, le negaron cirugía de corazón

En Austria, una mujer de 54 años perdió la vida debido a una probable negligencia médica, esto por no recibir una cirugía de emergencia. La víctima tenía rotura en una arteria del corazón, por lo que necesitaba ser intervenida de manera urgente, si es que quería sobrevivir.

El procedimiento quirúrgico le fue negado en cuatro hospitales de la región. Familiares presentaron una demanda contra todas las instituciones y las autoridades abrieron una carpeta de investigación.

Ministerin ruft zum Krisengipfel: Der Tod einer Mühlviertlerin, die mit einem Aorteneinriss ins Krankenhaus gekommen war und von keinem spezialisierten Spital weiterbehandelt werden konnte, wirft weiterhin viele Fragen auf. https://t.co/dbU9v4ORKA pic.twitter.com/xnGBKNBeRB — Kronen Zeitung (@krone_at) October 27, 2025

Emergencia Médica

La mujer de 54 años sufrió una rotura en una arteria del corazón. Este tipo de lesión (posiblemente una disección aórtica o coronaria) es una emergencia cardiovascular crítica que requiere una intervención quirúrgica inmediata (cirugía de emergencia).

La mujer falleció debido a que no se le realizó el procedimiento quirúrgico de emergencia necesario.

Eine Frau aus dem Mühlviertel starb, nachdem mehrere Kliniken ihre Aufnahme abgelehnt hatten. Die Salzburger Spitäler betonen, sie hätten Hilfe zugesagt. Politiker aller Parteien zeigen sich erschüttert und verlangen eine lückenlose Aufklärung des Vorfal… https://t.co/h7dTB9phYm — exxpress (@exxpressat) October 27, 2025

Autoridades investigan

Las autoridades austriacas, la Fiscalía o el Ministerio de Sanidad, han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

La investigación en curso deberá determinar las razones exactas por las cuales se negó la cirugía en cada hospital y si la muerte pudo haberse evitado con una intervención oportuna, a fin de establecer las responsabilidades penales y civiles correspondientes.

"Gesundheitswesen überfordert": Frau stirbt nach Klinik-Absagen https://t.co/UCyzWdqOQf — PULS 24 (@puls24news) October 27, 2025

Debieron atenderla

En casos de emergencia potencialmente mortales, los sistemas de salud tienen el deber ético y legal de proporcionar atención inmediata, y la negativa injustificada de asistencia puede constituir un delito o una falta de gran gravedad.

La razón por la que ninguno de los cuatro hospitales la quiso atender es incierta, lo que se piensa hasta ahora es que fue una negligencia médica por parte de los doctores que se negaron a operarla.

Notfall-Patientin in vier Kliniken abgewiesen: 54-Jährige aus dem Mühlviertel stirbt https://t.co/YrZ5yqe0Jo — Passauer Neue Presse (@pnp) October 27, 2025

¿Qué te puede causar una rotura en una artería del corazón?

La rotura de una arteria del corazón es una emergencia médica extremadamente grave. Se conoce comúnmente en medicina como disección arterial.

Aunque la causa exacta que lo provoca se desconoce, ocurre cuando las capas internas de la arteria coronaria se separan o se desgarran, a menudo sin relación con la aterosclerosis (acumulación de placa).

Esto puede derivar en un Infarto Agudo de Miocardio (Ataque al Corazón), dolor en el pecho (Angina Inestable) y la muerte debido a arritmias graves o al bloqueo total del suministro de sangre.

Se presenta como un dolor intenso, repentino y desgarrador en el pecho o la espalda y requiere cirugía de emergencia inmediata para reparar el vaso o restaurar el flujo sanguíneo. Cualquier retraso aumenta drásticamente la tasa de mortalidad.