¿UNAM en alerta? Van 19 investigaciones por amenazas contra planteles

La Fiscalía de la CDMX informó que investiga amenazas contra planteles de la UNAM; denuncias fueron presentadas por representantes legales, alumnos y maestros.

Ciudad Universitaria
Notas
Seguridad
Escrito por: Iván Ramírez
Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) cuentan con al menos 19 investigaciones en curso derivadas de denuncias presentadas por representantes legales, alumnos y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), relacionadas con mensajes de amenazas difundidos en plataformas digitales.

La información de las indagatorias en la UNAM se dio a conocer horas después de que la misma universidad informara previamente este martes 7 de octubre de 2025 que se identificó a dos personas presuntamente responsables de amenazas contra la institución.

Entre miedo y amenazas, facultades de la UNAM regresan paulatinamente a clases

Fiscalía CDMX investiga amenazas contra planteles de la UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX dio a conocer que como parte de las indagatorias, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) realiza el análisis técnico de los mensajes y la trazabilidad de las cuentas desde las que fueron emitidos, con el apoyo de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Derivado de estas acciones, se ha identificado a probables responsables, pero las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar su participación en los hechos. No obstante, se reservó a informar si los probables responsables son alumnos o personal de la misma UNAM.

La Fiscalía de la CDMX aseguró que mantiene coordinación permanente con las autoridades universitarias y con la SSC para garantizar la atención de todas las denuncias y evitar que la difusión de mensajes intimidatorios o falsos genere alarma entre la comunidad universitaria.

Identifican a presuntos responsables de amenazas en la UNAM

La UNAM compartió que fue informada que, como resultado de las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía de CDMX y la Policía Cibernética de la SSC, se ha identificado a por lo menos dos personas que estarían relacionadas con esta situación.

Y es que presuntamente son responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de la comunidad estudiantil, a través de medios digitales.

Al respecto, estas personas fueron citadas a declarar para proceder conforme a derecho, en tanto, la UNAM hace un llamado a la comunidad universitaria a no compartir mensajes que no hayan sido verificados.

