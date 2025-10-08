¿UNAM en alerta? Van 19 investigaciones por amenazas contra planteles

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) cuentan con al menos 19 investigaciones en curso derivadas de denuncias presentadas por representantes legales, alumnos y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), relacionadas con mensajes de amenazas difundidos en plataformas digitales.

La información de las indagatorias en la UNAM se dio a conocer horas después de que la misma universidad informara previamente este martes 7 de octubre de 2025 que se identificó a dos personas presuntamente responsables de amenazas contra la institución.

Entre miedo y amenazas, facultades de la UNAM regresan paulatinamente a clases

Fiscalía CDMX investiga amenazas contra planteles de la UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX dio a conocer que como parte de las indagatorias, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) realiza el análisis técnico de los mensajes y la trazabilidad de las cuentas desde las que fueron emitidos, con el apoyo de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Derivado de estas acciones, se ha identificado a probables responsables, pero las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar su participación en los hechos. No obstante, se reservó a informar si los probables responsables son alumnos o personal de la misma UNAM.

La Fiscalía de la CDMX aseguró que mantiene coordinación permanente con las autoridades universitarias y con la SSC para garantizar la atención de todas las denuncias y evitar que la difusión de mensajes intimidatorios o falsos genere alarma entre la comunidad universitaria.

Identifican a presuntos responsables de amenazas en la UNAM

La UNAM compartió que fue informada que, como resultado de las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía de CDMX y la Policía Cibernética de la SSC, se ha identificado a por lo menos dos personas que estarían relacionadas con esta situación.

Y es que presuntamente son responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de la comunidad estudiantil, a través de medios digitales.

Al respecto, estas personas fueron citadas a declarar para proceder conforme a derecho, en tanto, la UNAM hace un llamado a la comunidad universitaria a no compartir mensajes que no hayan sido verificados.