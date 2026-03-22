¿Qué ha pasado a un mes de la caída de “El Mencho”? Detenidos e invalidación de pruebas por parte de la FGR

A un mes de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el foco parece no apagarse ante la serie de detenciones y últimas declaraciones de la Fiscalía General de República (FGR).

El golpe histórico al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los bosques de Tapalpa, hoy ha desatado más dudas que respuestas, además de una cacería contra el grupo criminal.

¿Protección o descuido?



La FGR advirtió que no puede validar los documentos encontrados en la cabañas de “El Mencho”, inlcuyendo las nóminas, pues la escena habría sido alterada antes del cateo legal.https://t.co/s9ovEW5N8H pic.twitter.com/f3DuYdlxhr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

FGR invalida pruebas encontradas en cabañas de "El Mencho"

A penas hace unos días, la FGR admitió que no puede usar como prueba las nóminas y documentos hallados en el club de Tapalpa porque, supuestamente, la escena fue alterada.

Según la versión oficial, tras el tiroteo los agentes priorizaron atender heridos y dejaron las cabañas solas, permitiendo que gente ajena entrara antes que los peritos. Este "error" de logística podría salvar a decenas de policías y funcionarios cuyos nombres aparecen en listas de pagos millonarios.

"Narco nóminas" de "El Mencho" no tienen valor ante la ley

A pesar de la invalidez legal, la información filtrada es una bomba de tiempo. Los documentos detallan pagos de hasta 2 millones de dólares para operadores cercanos y, lo más grave, sobornos a cuerpos de élite.

Destacan depósitos de 100 mil pesos a la Fuerza "Pakal" en Chiapas y pagos a policías municipales en San Cristóbal de las Casas. Si un juez confirma que la prueba está "contaminada", estos registros de corrupción acabarán en la trituradora sin que nadie rinda cuentas.

Detienen a operador que habría filtrado ubicación de "El Mencho"

La caída del "Mencho" no sucedió de la nada. La pieza clave fue la detención de José "N", alias "El Pepe", un operador logístico que cometió el error de trasladar a una de las parejas del capo hasta Tapalpa. Ese movimiento fue el hilo del que jaló el Ejército para confirmar que el líder criminal estaba en la zona boscosa.

Hoy, "El Pepe" está bajo custodia, señalado como el hombre que, sin querer, puso al jefe en bandeja de plata.

Tras la caída de un líder criminal, otro suele ocupar su lugar...



De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” o “090”, jefe regional del CJNG en Puerto Vallarta, es señalado como posible sucesor de "El Mencho".



Con 39… pic.twitter.com/3kds0rKvrj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026

Detenidos durante operativo contra "El Mencho"

Andrés “N” y Genaro “N”, identificados como los escoltas de Oseguera, ya duermen en el penal de máxima seguridad del Altiplano acusados de delitos como portación de armas y delincuencia organizada.

Por otro lado, el balance de bajas es desolador: el gobierno confirmó al menos 76 muertos en total tras los disturbios y narcobloqueos en todo el país, incluyendo 30 elementos de las fuerzas del orden que cayeron en cumplimiento de su deber.

Además, la caída de Oseguera trajo consigo detenciones en toda la república desde operadores de bajo nivel hasta jefes de plaza.

La caída del líder no significó el fin del grupo, sino el inicio de una etapa de reacomodos donde la violencia sigue siendo la principal estrategia.