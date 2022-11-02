Nikolas Cruz es sentenciado a cadena perpetua por tiroteo en Parkland

Nikolas Cruz, atacante en tiroteo de Parkland, fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua por el asesinato de 17 estudiantes y personal de una escuela secundaria en Florida, Estados Unidos.

Nikolas Cruz se declaró culpable el año pasado de asesinato premeditado por el tiroteo del 14 de febrero de 2018 y luego enfrentó un juicio de pena de tres meses a principios de este año.

El mes pasado, el jurado voto para perdonar a Nikolas Cruz de recibir la pena de muerte y recomendar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por ser el perpetrador de unos de los tiroteos más mortíferos en la historia del país norteamericano.

Los familiares de las víctimas de Parkland criticaron la decisión del jurado y criticaron el requisito de la ley estatal de que los 12 miembros del jurado sean unánimes para sentenciar a una persona condenada a ser ejecutada.

#2Nov #EEUU

Nikolas Cruz fue sentenciado a cadena perpetua este miércoles en una corte de Florida.



Así fue el momento en que escuchó su condena y las reacciones de las familias de las víctimas del tiroteo de la escuela de Parkland. pic.twitter.com/7Aw9U58j5g - @TelemundoNews — Reporte Ya (@ReporteYa) November 2, 2022

También reprocharon a los abogados defensores de Cruz, quienes objetaron infructuosamente al juez el martes, señalando que Cruz tenía el derecho constitucional a representación legal.

Algunos de los sobrevivientes del tiroteo de Parkland organizaron un movimiento liderado por jóvenes a favor de regulaciones más estrictas sobre las armas en los Estados Unidos, que tiene la tasa más alta de propiedad privada de armas en el mundo y donde los tiroteos masivos se han vuelto recurrentes.

¿Qué hizo Nikolas Cruz en Parkland?

El 14 de febrero de 2018, Nikolas Cruz, de entonces 19 años de edad, cometió una de las masacres más mortíferas en la historia de Florida: el tiroteo de Parkland.

Ese día, poco antes de las 15:00 horas (tiempo local) Nikolas Cruz ingresó a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland Florida, Estados Unidos, con un arma de fuego estilo AR-15 calibre 23 y comenzó a disparar indiscriminadamente contra maestros y alumnos.

Tras cometer el tiroteo de Parkland, Nikolas Cruz huyó de la escena, pero fue capturado por la policía de Florida una hora después. El saldo del tiroteo fue de 17 muertos entre alumnos y docentes.