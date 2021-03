Noah Centineo cambió su físico para interpretar a un superhéroe

Noah Centineo, uno de los actores más famosos de Netflix, ha sorprendido en redes sociales por el cambio físico que ha obtenido durante la cuarentena. Ahora el protagonista de la franquicia To All the Boys luce los resultados del gym, pues aumentó sus músculos e impresionó a sus fans con su six pack.

El actor de 24 años está realizando un fuerte entrenamiento para poder interpretar su próximo papel como Albert Rothstein, también conocido como Atom Smasher, en Black Adam de DC Extended Universe.La cinta de Black Adam también contará con la participación de Dwayne Johnson The Rock.

De acuerdo con el entrenador de Noah Centineo, el joven está obteniendo mucho volumen de músculos y sus últimas fotos en Instagram impresionan. El actor cuenta con un tren superior a la altura de cualquier superhéroe de cómic y está claro que dará la talla de sobra en la gran pantalla.

Al parecer, Noah Centineo entrena dos horas diarias y apuesta por entrenamientos de fuerza e hipertrofia combinados, lo que consiste en mucha sentadillas, press de banca y peso muerto, también curl para bíceps, press francés para tríceps o press militar para hombros.

La dieta del actor está llena de hidratos de carbono de calidad para obtener peso y mucha proteína para el crecimiento y recuperación muscular. En la nutrición está la clave para comer mucho, ganar músculo y mantener un ‘six pack’ definido.

Noah Centineo ha mostrado en redes sociales que en los últimos meses se ha preparado para su papel, pues es evidente su cambio físico en sus recientes publicaciones en Instagram.

Incluso, su entrenador también ha subido varios videos en los que vemos el intenso entrenamiento del actor.

La estrella de Netflix dará vida a Atom Smasher, quien es un superhéroe famoso por su fuerza y por su habilidad para alterar su estructura molecular. Pese a ser el nieto del supervillano Cyclotron en las viñetas, se une a la Sociedad de la Justicia de América para ayudar a combatir el crimen.