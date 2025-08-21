Marchas CDMX: Estas son las calles afectadas por bloqueos hoy jueves 21 de agosto 2025
No llegues tarde a tus actividades y programa tus salidas; traemos para ti bloqueos, marchas CDMX y concentraciones que afectarán las calles de la capital hoy.
La metrópoli amanece con un panorama de movilidad que requiere atención. Para el día de hoy, jueves 21 de agosto de 2025, se tienen programadas diversas movilizaciones, incluyendo marchas CDMX , concentraciones y rodadas, que podrían impactar el tránsito en varias zonas de la capital.
Las autoridades capitalinas han registrado siete concentraciones, una rodada de motociclistas, ocho rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y planificar sus trayectos con anticipación.
Rodadas HOY
Rodada Motociclista
Iztapalapa y Cuauhtémoc
* 20:30 horas: El Moto City Club iniciará una rodada desde el Deportivo Luis Antonio Macías en Iztapalapa. La ruta continuará a las 21:00 horas desde la FES Zaragoza de la UNAM y, a las 21:30 horas, desde una gasolinera en la colonia Esperanza, en la alcaldía Cuauhtémoc. El destino final aún está por definirse.
Concentraciones en CDMX hoy
Concentraciones
Cuauhtémoc
* 10:00 horas: El colectivo “La Comuna 4:20" se manifestará en varios puntos del Centro Histórico, incluyendo el Congreso de la Ciudad de México, el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y el Jardín “Louis Pasteur”. Su objetivo es visibilizar sus demandas, buscar espacios de diálogo político y promover el consumo tolerado.
* 16:30 horas: La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo se reunirá en la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro. Los manifestantes exigen la basificación inmediata, el respeto a los derechos laborales, el reconocimiento de sindicatos democráticos y un aumento salarial de emergencia.
Coyoacán
* 11:00 horas: La comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM llevará a cabo un evento denominado “Tianguis F1" en las instalaciones de la facultad. La movilización tiene como propósito promover la dignidad estudiantil, la educación popular, comedores subsidiados, becas permanentes y servicios de calidad para los alumnos.