Marchas CDMX: Estas son las calles afectadas por bloqueos hoy jueves 21 de agosto 2025

Concentraciones

Cuauhtémoc

* 10:00 horas: El colectivo “La Comuna 4:20" se manifestará en varios puntos del Centro Histórico, incluyendo el Congreso de la Ciudad de México, el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y el Jardín “Louis Pasteur”. Su objetivo es visibilizar sus demandas, buscar espacios de diálogo político y promover el consumo tolerado.

* 16:30 horas: La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo se reunirá en la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro. Los manifestantes exigen la basificación inmediata, el respeto a los derechos laborales, el reconocimiento de sindicatos democráticos y un aumento salarial de emergencia.

Coyoacán

* 11:00 horas: La comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM llevará a cabo un evento denominado “Tianguis F1" en las instalaciones de la facultad. La movilización tiene como propósito promover la dignidad estudiantil, la educación popular, comedores subsidiados, becas permanentes y servicios de calidad para los alumnos.