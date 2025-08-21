Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Marchas CDMX: Estas son las calles afectadas por bloqueos hoy jueves 21 de agosto 2025

No llegues tarde a tus actividades y programa tus salidas; traemos para ti bloqueos, marchas CDMX y concentraciones que afectarán las calles de la capital hoy.

Notas
Salud y Educación
Escrito por: Ollinka Méndez
Compartir nota
Estas son las marchas y concentraciones para hoy 21 de agosto 2025
La capital se verá afectada por distintas actividades hoy 21 de agosto 2025.|IA

La metrópoli amanece con un panorama de movilidad que requiere atención. Para el día de hoy, jueves 21 de agosto de 2025, se tienen programadas diversas movilizaciones, incluyendo marchas CDMX , concentraciones y rodadas, que podrían impactar el tránsito en varias zonas de la capital.

Las autoridades capitalinas han registrado siete concentraciones, una rodada de motociclistas, ocho rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y planificar sus trayectos con anticipación.

EN VIVO

Rodadas HOY

Rodada Motociclista

Iztapalapa y Cuauhtémoc

* 20:30 horas: El Moto City Club iniciará una rodada desde el Deportivo Luis Antonio Macías en Iztapalapa. La ruta continuará a las 21:00 horas desde la FES Zaragoza de la UNAM y, a las 21:30 horas, desde una gasolinera en la colonia Esperanza, en la alcaldía Cuauhtémoc. El destino final aún está por definirse.

Concentraciones en CDMX hoy

Concentraciones

Cuauhtémoc

* 10:00 horas: El colectivo “La Comuna 4:20" se manifestará en varios puntos del Centro Histórico, incluyendo el Congreso de la Ciudad de México, el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y el Jardín “Louis Pasteur”. Su objetivo es visibilizar sus demandas, buscar espacios de diálogo político y promover el consumo tolerado.

* 16:30 horas: La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo se reunirá en la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro. Los manifestantes exigen la basificación inmediata, el respeto a los derechos laborales, el reconocimiento de sindicatos democráticos y un aumento salarial de emergencia.

Coyoacán

* 11:00 horas: La comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM llevará a cabo un evento denominado “Tianguis F1" en las instalaciones de la facultad. La movilización tiene como propósito promover la dignidad estudiantil, la educación popular, comedores subsidiados, becas permanentes y servicios de calidad para los alumnos.

CDMXMarchas

Nota