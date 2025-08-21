¡Caos en la CDMX tras lluvias! Encharcamientos y afectaciones en el AICM hoy 21 de agosto 2025

Además de los encharcamientos, otros incidentes impactaron la movilidad en la capital. A las 8:08 horas, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban trabajos de gestión vial debido al incremento del caudal en la presa Becerra.

Como parte del Operativo Tlaloque 2025, elementos de la SSC también se dedicaron a retirar las ramas de un árbol de 10 metros que se desplomó en la avenida Insurgentes Sur, a la altura del cruce con la Villa Olímpica, en Tlalpan.

#AlertaVialFIA | Debido a encharcamientos la circulación en calles de la colonia Popular Santa Teresa está afectada, uno de los cruces viales afectados es Unión y Balancán



Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/3P9GxUiVa1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2025

El incidente obstruyó uno de los carriles confinados del Metrobús, afectando el servicio de transporte público. Ante la situación, se pidió a la población extremar precauciones y mantenerse informada sobre los cierres viales y las alternativas de circulación.