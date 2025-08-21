¡Caos en la CDMX tras lluvias! Encharcamientos y afectaciones en el AICM hoy 21 de agosto 2025
Las intensas lluvias del 21 de agosto desataron un caos en la CDMX, provocando encharcamientos significativos en Tlalpan y trastornos de transporte en el AICM.
La Ciudad de México amaneció el 21 de agosto de 2025 con severas afectaciones en su vialidad a causa de las fuertes lluvias registradas durante la noche y madrugada.
De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se esperaban lluvias intensas en diversas zonas de la capital, las cuales se presentaron de forma temprana en Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.
🚨 #CDMX | En la colonia Héroes de Padierna, el nivel del agua llegó hasta 1.5 metros tras un fuerte aguacero.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2025
Vecinos relatan que parecía una laguna. Desde temprano, intentaron limpiar con escobas y desalojar el agua.
📢 Piden a autoridades enviar equipos de desazolve y llaman… pic.twitter.com/2dPQOLlZcu
Afectaciones en el AICM por lluvias
Las precipitaciones en la Ciudad de México tienen el potencial de causar demoras o la suspensión de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se aconseja a los pasajeros que mantengan comunicación constante con su compañía aérea y que lleguen con antelación a las instalaciones del aeropuerto.
✈️ ¡Alerta a viajeros!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2025
Las lluvias en #CDMX podrían provocar retrasos o cancelaciones de vuelos en el @AICM_mx
🚨 Se recomienda estar en contacto con tu aerolínea y anticipar tu llegada al aeropuerto.https://t.co/Dlcfv2yc5u pic.twitter.com/rAUnWgMzqE
Encharcamientos en Tlalpan
En la alcaldía de Tlalpan se han registrado fuertes encharcamientos en su zona sur a causa de las intensas lluvias ocurridas durante la madrugada. Las colonias más impactadas por esta situación son Santiago Tepalcatlalpan y San Mateo Xalpa.
🚨 Lluvia torrencial afecta #Tlalpan 🌧️— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2025
La zona sur de la #CDMX sufre fuertes encharcamientos tras la intensa lluvia de esta madrugada.
Las colonias más afectadas:
📍 Santiago Tepalcatlalpan
📍 San Mateo Xalpa@oscar_mendoza31 con el reporte en #LosRuizLara pic.twitter.com/UIj3OYO4m7
Encharcamientos en la CDMX
Además de los encharcamientos, otros incidentes impactaron la movilidad en la capital. A las 8:08 horas, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban trabajos de gestión vial debido al incremento del caudal en la presa Becerra.
Como parte del Operativo Tlaloque 2025, elementos de la SSC también se dedicaron a retirar las ramas de un árbol de 10 metros que se desplomó en la avenida Insurgentes Sur, a la altura del cruce con la Villa Olímpica, en Tlalpan.
#AlertaVialFIA | Debido a encharcamientos la circulación en calles de la colonia Popular Santa Teresa está afectada, uno de los cruces viales afectados es Unión y Balancán— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2025
Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/3P9GxUiVa1
El incidente obstruyó uno de los carriles confinados del Metrobús, afectando el servicio de transporte público. Ante la situación, se pidió a la población extremar precauciones y mantenerse informada sobre los cierres viales y las alternativas de circulación.