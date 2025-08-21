Logo InklusionSitio accesible
¡Caos en la CDMX tras lluvias! Encharcamientos y afectaciones en el AICM hoy 21 de agosto 2025

Las intensas lluvias del 21 de agosto desataron un caos en la CDMX, provocando encharcamientos significativos en Tlalpan y trastornos de transporte en el AICM.

Notas
Salud y Educación
Escrito por: Ollinka Méndez
Impacto de las lluvias en la CDMX: Encharcamientos y Afectaciones
Impacto de las lluvias en la CDMX: análisis de afectaciones y encharcamientos del 21 de agosto de 2025.|IA

La Ciudad de México amaneció el 21 de agosto de 2025 con severas afectaciones en su vialidad a causa de las fuertes lluvias registradas durante la noche y madrugada.

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se esperaban lluvias intensas en diversas zonas de la capital, las cuales se presentaron de forma temprana en Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Afectaciones en el AICM por lluvias

Las precipitaciones en la Ciudad de México tienen el potencial de causar demoras o la suspensión de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se aconseja a los pasajeros que mantengan comunicación constante con su compañía aérea y que lleguen con antelación a las instalaciones del aeropuerto.

Encharcamientos en Tlalpan

En la alcaldía de Tlalpan se han registrado fuertes encharcamientos en su zona sur a causa de las intensas lluvias ocurridas durante la madrugada. Las colonias más impactadas por esta situación son Santiago Tepalcatlalpan y San Mateo Xalpa.

Encharcamientos en la CDMX

Además de los encharcamientos, otros incidentes impactaron la movilidad en la capital. A las 8:08 horas, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban trabajos de gestión vial debido al incremento del caudal en la presa Becerra.

Como parte del Operativo Tlaloque 2025, elementos de la SSC también se dedicaron a retirar las ramas de un árbol de 10 metros que se desplomó en la avenida Insurgentes Sur, a la altura del cruce con la Villa Olímpica, en Tlalpan.

El incidente obstruyó uno de los carriles confinados del Metrobús, afectando el servicio de transporte público. Ante la situación, se pidió a la población extremar precauciones y mantenerse informada sobre los cierres viales y las alternativas de circulación.

