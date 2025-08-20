Confirman nuevo corte de agua en CDMX a partir de hoy; lista de colonias afectadas

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México (CDMX) informó que a partir de hoy se implementará un nuevo corte en el suministro de agua potable en varias colonias de la capital, como parte de trabajos de mantenimiento. Esta medida afectará principalmente a algunas colonias de la alcaldía La Magdalena Contreras, donde los usuarios deberán prepararse para la suspensión temporal del servicio.

Las autoridades aseguraron que el corte responde a los trabajos de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los tanques Pájaros 1 y Pájaros 2, los cuales suspenderán su operación de forma temporal.

Las colonias que tendrán corte de agua en CDMX hoy

Las colonias que entran en esta nueva suspensión del suministro incluyen principales sectores de La Magdalena Contreras, como:

El Tanque.

Cerro del Judío.

Pueblo de San Bernabé.

Vista Hermosa.

El Rosal.

Los Padres.

Las Cruces.

Atacaxco.

Las Palmas.

Las autoridades detallaron que el corte podría extenderse hasta las 16:00 horas de este mismo miércoles 20 de agosto de 2025. Se pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer posibles cambios o ampliaciones en el periodo de corte.

🚧 La #SEGIAGUA informa a los vecinos de la @ALaMagdalenaC:



👷‍♀️ Debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica que se llevarán a cabo el 20 de agosto a partir de las 10:00 horas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los tanques Pájaros 1 y Pájaros 2… pic.twitter.com/30OXQJ3nAa — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 19, 2025

Otras colonias sin agua en CDMX esta semana de agosto 2025

Además de Magdalena Contreras, otras alcaldías reportan cortes parciales o totales en el servicio de agua potable debido a mantenimientos programados y ajustes operativos. Por ejemplo, las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco también son afectadas por corte de agua debido a labores de mantenimiento a una de las bombas. Las dependencias locales trabajan para minimizar el impacto y aseguran que el servicio se regularizará a la brevedad.

¿Cómo pedir una pipa de agua en Magdalena Contreras?

En la Ciudad de México puedes pedir una pipa de agua al acudir personalmente a las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el área de Atención Ciudadana, o bien comunicarse al número telefónico 55 5604 0127, extensión 420.

En la alcaldía La Magdalena Contreras, el trámite puede realizarse en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana, proporcionando nombre, domicilio, entre qué calles se ubica, la colonia, código postal y un teléfono para aclaraciones y notificaciones.

