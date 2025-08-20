Los 22 municipios de Edomex para los que se pueden revisar los resultados de bachillerato de ECOEMS 2025
¿Fuiste seleccionado? Revisa tu resultado y conoce todo lo que debes saber para el ingreso al bachillerato y qué pasa si no te quedaste en tu primera opción.
¡Atención, mexiquenses! El Proceso de Asignación a la Educación Media Superior Mi Derecho, Mi Lugar 2025, ya dio a conocer sus resultados para la Zona Metropolitana del Valle de México. Este programa, conocido popularmente como ECOEMS 2025, es clave para miles de jóvenes que buscan un lugar en el bachillerato. Si hiciste el examen en el Estado de México (Edomex), es momento de que revises si tu esfuerzo dio frutos. Aquí te explicamos cómo consultar tu resultado y qué hacer si no fuiste seleccionado.
#SEPInforma🗞️ | Publicamos los resultados de ingreso al bachillerato #MiDerechoMiLugar en la Zona Metropolitana del Valle de México. Con este nuevo modelo educativo, el 97.41 por ciento de los aspirantes fue asignado a una de sus tres primeras opciones. 🏫📚— SEP México (@SEP_mx) August 19, 2025
¿Cuáles son los municipios de Edomex que entran en ECOEMS 2025?
El proceso de ECOEMS 2025 abarca a 22 municipios mexiquenses. Si vives en alguno de los siguientes, tu resultado ya está disponible para consulta en el portal oficial:
- Acolman
- Atizapán de Zaragoza
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tepotzotlán
- Texcoco
- Tlalnepantla
- Tultepec
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
¿Cómo consultar los resultados de ingreso a bachillerato de Mi Derecho, Mi Lugar?
El proceso para revisar tu asignación es sencillo y debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México ha enfatizado que este es el único sitio autorizado para la publicación de los resultados, advirtiendo a los aspirantes sobre portales falsos que buscan robar información personal.
Para consultar tu resultado de bachillerato 2025 sigue estos pasos:
- Ingresa a la página oficial: www.miderechomilugar.gob.mx
- Ten a la mano tu folio y CURP, tal como aparecen en tu comprobante de registro.
- Introduce ambos datos en las casillas correspondientes.
- El sistema te mostrará tu resultado de asignación.
Posteriormente, podrás seguir los pasos que te indicará el sistema que deberás seguir según tu resultado para realizar tu proceso de inscripción u obtener otro tipo de información.
¿Qué pasa si no quedé seleccionado en la primera etapa de ECOEMS?
Si tu resultado no fue el esperado en esta primera ronda, ¡no te preocupes! A partir del 20 de agosto, tendrás una segunda oportunidad. En el mismo portal se publicará una lista de instituciones que aún tienen lugares disponibles y que abrirán sus propios procesos de admisión.