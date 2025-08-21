México, partido en dos: Alerta por diluvio del Monzón en el noroeste y un ‘infierno’ de 45 °C en estas zonas

México se prepara para una jornada de extremos climáticos este jueves 21 de agosto de 2025. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con la Conagua, ha emitido una alerta a nivel nacional debido a la peligrosa combinación de dos fenómenos antagónicos: por un lado, el monzón mexicano y una onda tropical que provocarán lluvias torrenciales con riesgo de inundaciones y deslaves; y por otro, un brutal domo de calor que mantendrá temperaturas superiores a los 45 °C en varias regiones.

Monzón mexicano y lluvias: Los estados bajo el agua

La principal fuente de precipitaciones para este jueves será el monzón mexicano, que se mantendrá implacable sobre el noroeste del país. Su interacción con otros sistemas de baja presión generará condiciones de tormenta severa, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada y atender las indicaciones de Protección Civil.

Pronóstico para el jueves: Lluvias de intensas a torrenciales

Lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango.

Lluvias puntuales fuertes en zonas del noreste del país debido a una circulación ciclónica en altura.

Lluvias puntuales intensas en Chiapas, por la interacción de canales de baja presión con la onda tropical núm. 24.

Chubascos y lluvias fuertes en el norte, centro, sureste y la Península de Yucatán.

Lluvias aisladas en Baja California Sur.

¡Cuidado! Estas lluvias podrían ocasionar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Domo de calor: Temperaturas superiores a 45 grados

Mientras una parte del país se prepara para el agua, la otra enfrentará un calor extremo que pondrá en riesgo la salud. Un sistema de alta presión mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte, el litoral del Pacífico y el Golfo de México.



Temperaturas que podrían superar los 45 °C: Noreste de Baja California y en el noroeste y oeste de Sonora.

Noreste de Baja California y en el noroeste y oeste de Sonora. Onda de calor persistente: Se mantendrá activa para todo el estado de Baja California Sur, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C.

Se mantendrá activa para todo el estado de Baja California Sur, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C. Temperaturas de 35 a 40 °C: Entidades del norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y la Península de Yucatán.

Se recomienda a la población tomar medidas preventivas para evitar el golpe de calor.