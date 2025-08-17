Uno de los más buscados del grupo criminal Tren de Aragua fue detenido, informó Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional de Colombia. Este sujeto fue reaprehendido tras estar prófugo por un crimen en Chile.

El hombre arrestado fue identificado Alberto Carlos Mejía Hernández, de nacionalidad venezolana, quien fue detenido cuando caminaba por la calle, pero agentes los ubicaron y esposaron para presentarlo ante las autoridades ministeriales correspondientes.

Difunden video de la detención de miembro del Tren de Aragua

Alberto Carlos Mejía Hernández ya había sido detenido, sin embargo, a pesar de que estaba bajo prisión preventiva, por un error judicial, quedó en libertad y se creía que estaba escondido en Perú.

El venezolano de 18 años era prófugo de la justicia en Chile al ser acusado del asesinato del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como “El Rey de Meiggs”, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa, en Chile.

¡𝐂𝐀𝐘𝐎́ 𝐔𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐌𝐀́𝐒 𝐁𝐔𝐒𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 '𝐓𝐑𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀' 𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄! En Barrancabermeja (Santander), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ…

¿Por qué era buscado Alberto Carlos Mejía Hernández?

Alberto Carlos Mejía Hernández se encontraba prófugo y, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional de Colombia, este sujeto, planeó y ejecutó, junto con otros miembros del Tren de Aragua, varios asesinatos.

Mejía Hernández es requerido por el delito de homicidio calificado, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía de Colombia, para continuar el trámite diplomático para su extradición.

