Tiroteo en bar de Brooklyn, Nueva York, deja al menos 3 muertos

Un trágico tiroteo sacudió el céntrico barrio de Crown Heights en Brooklyn durante la madrugada del domingo 17 de agosto de 2025, dejando un saldo de tres personas muertas y ocho heridas, informaron las autoridades de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. La Policía respondió rápidamente a múltiples llamadas de emergencia que alertaban sobre disparos en el bar Taste of the City, ubicado en el número 903 de Franklin Avenue.

Según la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, a las 3:27 horas comenzaron a recibir diversos reportes al 911 sobre el suceso. Los oficiales llegaron en cuestión de minutos y encontraron a varias víctimas de disparos en el interior del local. “Actualmente hemos identificado 11 víctimas, con edades que van de los 27 a los 61 años, ocho hombres y tres mujeres” declaró Tisch a los medios.

Tres hombres, de 27, 35 años y uno de edad desconocida, fueron declarados muertos en el lugar. Las ocho personas restantes fueron trasladadas a hospitales cercanos con heridas que no ponen en riesgo su vida. Por respeto a las familias, los nombres de los afectados permanecen reservados mientras avanza la notificación familiar y la investigación.

Disputa bar de Brooklyn desata tiroteo con múltiples armas de fuego

La comisionada Tisch indicó que, de forma preliminar, el incidente se originó a partir de una disputa dentro del bar. “Estamos investigando un hecho que involucró a múltiples tiradores y hemos recuperado al menos 36 casquillos de armas diferentes”, precisó. Además, la policía aseguró haber encontrado un arma de fuego cerca de Bedford Avenue y Eastern Parkway, cuyo vínculo con el tiroteo aún se está verificando.

Las autoridades revisan videos de cámaras de seguridad dentro y alrededor del local para identificar a los responsables. Hasta el momento, no reportan detenidos en relación con el caso.

Nueva York investiga tiroteo en un año con récord histórico de reducción de violencia

Jessica Tisch destacó que este suceso representa una lamentable excepción en un año donde la ciudad registra cifras históricas bajas en incidentes de violencia armada. “Tenemos el menor número de tiroteos y víctimas de disparos en la ciudad, siete meses dentro del año, en toda la historia”, afirmó la comisionada.

Tisch también mencionó que se reportó un tiroteo no fatal en el mismo lugar en noviembre de 2024, aunque no pudo confirmar si el establecimiento cuenta con medidas de seguridad como detectores de metales. La investigación continúa y aún en la mañana del domingo, la Policía local mantiene acordonada el área para recoger más evidencias que permitan esclarecer los hechos.

