Negligencia fatal: bebé muere tras ser dejado solo por su mamá que salió de fiesta en Brasil

Una bebé de apenas 8 meses de edad murió en Brasil, después de que su madre lo dejó con su hermano de 5 años para que ella se fuera a una fiesta a bailar.

El terrible caso ocurrió en la comunidad de Realengo, zona oeste de Río de Janeiro, donde Vanuza Moura Ferreira, de 23 años de edad, dejó a los dos menores en el interior de su casa sin supervisión de un adulto.

¿Qué pasó con el bebé de Vanuza Moura Ferreira en Brasil?

Testigos refieren que la mujer dejó comida y le indicó a su hijo de 5 años que le diera de comer a la bebé cuando ella llorara. Después, en la madrugada del domingo 10 de agosto de 2025, la mujer se fue de fiesta y volvió alrededor de las 8:30 horas a su casa, pero la bebé ya no respiraba. La policía local aseguró que la madre se ausentó por más de seis horas.

Tras ello, la mujer llevó a la niña a la unidad de urgencias de un hospital cercano, pero ya no contaban con signos vitales. Agentes de la policía acudieron y la arrestaron.

¿Cómo era la casa del bebé muerto en Brasil?

Posteriormente, las autoridades llegaron a la casa, la cual tenía condiciones insalubres, como paredes sucias, ropa rota, una cuna improvisada construida sobre un mueble, sábanas viejas en lugar de un colchón y otros problemas inseguros para los menores de edad.

También describen que la casa tenía tres pisos. Sobre una cómoda estaba un bote de leche y un biberón junto a él, junto a un paquete de fideos ramen consumidos.

El niño de 5 años está bajo cuidado de los Servicios de Protección Infantil, mientras que Vanuza enfrenta cargos de abandono infantil con resultado de muerte.

Vecinos reportaron a la Policía Civil que durante la madrugada de los hechos pudieron escuchar llorar la bebé por varias horas, hasta que se calló de forma repentina.

Las autoridades señalan que una de las hipótesis de la investigación apunta a que el bebé se asfixió mientras tomaba el biberón.