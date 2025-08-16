EU ofrece recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; ya aparece en lista de los más buscados

El gobierno de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información que lleve al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo incluyó en su lista de los más buscados y advierte que, junto con sus hermanos, lidera la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. La agencia lo considera armado y peligroso.

Un #delincuente con una vida extravagante...



Iván Archivaldo Guzmán Salazar es uno de los hijos de "El Chapo" Guzmán y ha resaltado por exponer su extravagante vida en redes sociales.



Los detalles en #Hechos

Las autoridades estadounidenses acusan a Iván Archivaldo y sus hermanos de haber tomado el control del Cártel de Sinaloa a partir de 2016, después de la captura de su padre. Además, el gobierno de Donald Trump designó a esta organización como un grupo “terrorista” global.

¿Quién es la mamá de Iván Archivaldo?



Es una figura central para entender la estructura familiar y criminal de "#LosChapitos".

Si alguien tiene información sobre él, puede contactar a Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al número 520-335-7315.

Recientemente, uno de sus hermanos, Ovidio Guzmán López, se declaró culpable de cargos de narcotráfico en una corte de Estados Unidos. Él había sido extraditado desde México en 2023.

#ÚLTIMAHORA | Reportan que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de "El Chapo" y el nuevo líder del Cártel de Sinaloa, habría sido detenido en #Culiacán

Iván Archivaldo Guzmán celebró su cumpleaños número 42

El día de ayer, Iván Archivaldo Guzmán cumplió 42 años y en redes sociales se dio a conocer sobre algunas imágenes de un pastel que sería con motivo a su onomástico. También circuló una fotografía de él vistiendo de negro y sonriente a la cámara. El día de hoy se da a conocer sobre la oferta de recompensa de Estados Unidos para quien tenga información sobre él.

#Sinaloa Hoy Iván Archivaldo Guzmán está celebrando su cumpleaños 42 desde su guarida.

Los “golpes” de EU al Cártel de Sinaloa

Hace tan solo unos días se dio el traslado de 26 criminales de alto perfil de México a Estados Unidos y esto se ha visto como un movimiento estratégico crucial. Se ha catalogado como un golpe que podría ser calculado para debilitar el Cártel de Sinaloa, pues casi la mitad de los extraditados son miembros clave de esta organización, incluyendo familiares, sicarios, y otros operadores importantes.

Este movimiento marca una nueva etapa en la estrategia de Estados Unidos. Después de haber capturado a figuras como “El Chapo”, Ovidio Guzmán, y más recientemente a “El Mayo” Zambada, el enfoque ya no es solo eliminar a los líderes principales. Ahora, el objetivo es desmantelar por completo la red logística, familiar y financiera del cártel, afectando directamente a las facciones en conflicto de “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

