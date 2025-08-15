Lista de personas que pueden sacar la visa americana sin entrevista ante los cambios de septiembre 2025

A partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha modificado de manera significativa las reglas para renovar la visa americana sin pasar por una entrevista. Estos cambios eliminan varias exenciones que antes beneficiaban a menores y adultos mayores, e imponen criterios más estrictos para poder acceder a este beneficio.

¿Quiénes pueden sacar la visa americana sin entrevista?

Para ser elegible a la renovación sin entrevista después de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, el solicitante debe cumplir todos los requisitos establecidos por el gobierno de EU:

Renovar una visa de turista B1/B2 con validez completa de 10 años .

con validez completa de . Que la visa anterior haya vencido hace menos de 12 meses .

. Haber tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa previa.

al momento de la emisión de la visa previa. Presentar la solicitud en el país de residencia habitual o de nacionalidad.

No contar con antecedentes penales ni inelegibilidades migratorias.

No haber recibido una negativa de visa que siga vigente.

Además, siguen exentos de entrevista ciertos solicitantes de visas diplomáticas y oficiales, entre ellas A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes personales), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1.

¿Quiénes son las personas que ya deben presentarse a entrevista para la visa?

Con la actualización de septiembre 2025, varios grupos que antes podían evitar la entrevista ahora deberán acudir en persona. Entre ellos:

Menores de 14 años .

. Mayores de 79 años .

. Solicitantes de visa por primera vez .

. Renovaciones con más de 12 meses de vencimiento.

de vencimiento. Personas con antecedentes de rechazo o inconsistencias en su solicitud.

Quienes presenten la solicitud fuera de su país de residencia habitual.

Cualquier caso que un oficial consular considere necesario entrevistar.

Esta medida, según autoridades consulares, busca reforzar los controles de seguridad migratoria y garantizar que los solicitantes cumplan plenamente con los requisitos legales.

Costo y requisitos de renovar la visa de turista para Estados Unidos en 2025

Para tramitar la renovación, incluso bajo el esquema sin entrevista, se requiere contar con:

Pasaporte vigente .

. Visa anterior (en caso de renovación).

(en caso de renovación). Formulario DS-160 llenado en línea.

llenado en línea. Comprobante de pago de tarifa .

. Asistir a entrevista en caso de no calificar para la exención.

En cuanto al costo, la tarifa base es de $185 USD, aunque en algunos países se ha establecido una tarifa especial que puede elevar el gasto total hasta $435 USD en determinados casos desde el segundo semestre de 2025.