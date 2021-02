Conoce la historia de Jorgito, AI pide ayuda para que lo indemnicen

En medio de la pandemia, Jorgito, un trabajador de limpieza de 70 años de edad, fue despedido del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE por denunciar que la empresa que lo subcontrató no proporcionó a sus trabajadores equipo de protección personal adecuado frente a la Covid-19.

“A veces me daban cubrebocas, a veces me daban guantes o a veces no me daban nada

Un día regresando de comer estaban unas personas con una cámara y un micrófono y me llamaron para hacerme unas preguntas y yo dije que sí. Me dijeron que cómo me trataban en el hospital y yo mencioné que las enfermeras y los doctores eran excelentes personas, a reserva de los de la empresa porque ahí no me daban nada. No me daban ni cubrebocas, ni guantes ni material para trabajar y al otro día de la entrevista “Está usted despedido señor”, dijo el trabajador.

El 16 de junio de 2020, Jorgito compartió esta situación con un canal de televisión local que estaba a las afueras del hospital y el 22 de junio su empleador lo despidió sin justificación escrita ni indemnización, argumentando que no debía haber dado la entrevista.

Jorgito sostuvo los señalamientos y destacó además que el 20 de noviembre es uno de los hospitales con mayor saturación de pacientes.

“Cuando me despidieron me dijo el señor que por qué había dicho eso en la entrevista aue me hci¡eron y yo dije que no había dicho mentiras, que había dicho la verdad, que no me daban nada, ni cubrebocas, ni ningún material para protección mía”, aseguró.

El movimiento global Amnistía Internacional lanzó una campaña para exigir la indemnización justa de Jorgito o la reinstalación en su puesto de trabajo.

“Es inaceptable que las personas trabajadoras de la limpieza que laboran en hospitales donde se atiende a personas enfermas por COVID-19, enfrenten represalias por hablar de sus condiciones de trabajo, como fue el caso de Jorgito, por supuesto que tienen derecho a hacerlo y también a defender sus derechos como personas trabajadoras”, dijo Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Amnistía Internacional solicitó al director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, que se otorgue a Jorgito una indemnización por su despido injustificado y que los trabajadoras de limpieza cuenten con equipo de protección en todos sus hospitales e instalaciones.

Si deseas sumarte a la campaña ingresa a https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/exige-una-compensacion-justa-para-jorgito/ y firma la petición.