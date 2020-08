VIDEO: Sacerdote desea la muerte a personas que no asisten a misa durante pandemia

Al parecer, un sacerdote brasileño no puede entender cómo es que algunas personas no son capaces de asistir a misa, especialmente aquellas que no se consideran población de riesgo. Ante esta situación, el eclesiástico lanzó fuertes comentarios en contra de quienes no han estado visitando la casa de Dios.

Te puede interesar:

Esposa de policía de Miami muere tras quedar atrapada en su patrulla durante horas

El controversial mensaje lo dijo mientras la ceremonia estaba siendo retransmitida en directo por la parroquia a través de redes sociales.

En palabras del padre Antônio Firmino Lopes Lana, de la parroquia de Sao Joao Batista, en el municipio de Visconde do Rio Branco, estado de Minas Gerais, dio a conocer que espera que no haya vacunas para esas personas, o que mueran antes de que llegue el medicamento.

A su juicio, las personas que no son consideradas dentro del grupo de riesgo no deberían faltar al templo para escuchar la palabra de Dios. En su mensaje también dijo que se va viendo quiénes realmente aman la eucaristía porque hay algunos católicos graciosos que tienen salud, tienen todo y dicen que solamente asistirán a la iglesia cuando haya una vacuna.

Durante el sermón, continuó quejándose de aquellos que dicen amar a Dios, ya que considera que hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo, por lo que eso significa que esas personas no tienen fe.

Pároco da Paróquia de São joão Batista, em Visconde do Rio Branco/MG, desejando a morte de fiéis que evitam a missa devido ao COVID.



É uma conduta inadmissível. Esse miserável tem que responder por isso.



Espalhem até chegar nos lugares certos. pic.twitter.com/IPgctxrYD2 — O Georges (@GeorgePlural) August 24, 2020

Las fuertes declaraciones llenaron de indignación al pueblo brasileño, en especial a aquellos que suelen frecuentar la parroquia. Entre los comentarios, varias personas aseguraron que no seguirían participando en una iglesia donde el padre les desea la muerte.





Algunos otros optaron por recordarle las cifras de muertos que lleva el país y las razones por las cuales se debe mantener el aislamiento.

También te puede interesar:

VIDEO: Rescatan a niña de 4 años en un flotador de unicornio en una playa de Grecia

Después de despertar el enojo de los creyentes, el sacerdote compartió un video en Facebook en el que ofreció disculpas por su “infeliz” comentario y aseguró que, quienes lo conocen saben que siempre ha defendido la vida.