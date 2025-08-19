La farmacéutica Novo Nordisk anunció que Ozempic, su exitoso medicamento contra la diabetes tipo 2 y que también se ha popularizado como tratamiento para bajar de peso, ahora podrá adquirirse en Estados Unidos a menos de la mitad de su precio de lista.

Cabe decir que esta medida busca responder a la alta demanda, además de a la presión política para que las farmacéuticas reduzcan los costos respecto de sus tratamientos esenciales.

#PRESS: Novo Nordisk today announced the launch of a new offer that enables self-paying, eligible, type 2 diabetes patients access to an authentic, FDA-approved GLP-1 RA for $499 per month. — Novo Nordisk US (@novonordiskus) August 18, 2025

¿Cuál es el nuevo precio de Ozempic?

Conforme a la farmacéutica, aquellos pacientes que paguen en efectivo podrán acceder a tres dosis mensuales por tan solo 499 dólares, unos nueve mil 500 pesos, que significan una reducción significativa frente a su costo original, que superaba los mil dólares (unos 19 mil pesos), por el medicamento para bajar de peso.

El precio reducido puede consultarse a través de:

El sitio web oficial de Ozempic

El programa de asistencia al paciente de Novo Nordisk

La farmacia en línea directa al consumidor de la compañía, que incluso envía la inyección directamente al domicilio.

¿Dónde más se puede comprar con descuento?

Conforme a información en redes sociales, la empresa de ahorro en medicamentos GoodRx también anunció que ofrecerá Ozempic y su equivalente para bajar de peso, Wegovy, al mismo precio de los 499 dólares al mes.

De acuerdo con un comunicado oficial, este descuento estará disponible en más de 70 mil farmacias en todo Estados Unidos.

La reducción de precio está pensada principalmente para pacientes con diabetes tipo 2 que no cuentan con seguro médico o que tienen una cobertura insuficiente.

En palabras de Wendy Barnes, directora ejecutiva de GoodRx: “Con esta colaboración, damos un paso importante en nuestro esfuerzo por cubrir las necesidades de los pacientes cuando el seguro es insuficiente”.

Cabe decir que desde el pasado mes de marzo, Novo Nordisk ya había aplicado una estrategia similar con Wegovy, otro medicamento de la misma familia, que está orientado a la pérdida de peso.

El alto costo de los medicamentos para la diabetes y la obesidad ha sido un tema de debate en Estados Unidos; por lo que este nuevo descuento podría ampliar el acceso a terapias muy demandadas, aunque expertos señalan que el precio continúe siendo elevado para muchos de los pacientes.

La pregunta es: ¿este descuento será suficiente para que más personas puedan acceder al tratamiento, o se necesita una regulación más fuerte en los precios de los medicamentos?

Lo que debes saber sobre Ozempic

Conforme al sitio web oficial, la información más importante que debo saber sobre Ozempic es que podría causar efectos secundarios graves, entre los que destacan:

Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer:

Dile a tu médico si te sale un bulto o tienes hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o te falta el aire. Estos podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios con roedores, Ozempic y otros medicamentos que actúan como Ozempic causaron tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides.

Se desconoce si Ozempic causará tumores en la tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas.

No uses Ozempic si tú o un familiar ha tenido CMT o si tienes una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).