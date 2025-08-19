Ordenan libertad inmediata para Álvaro Uribe, expresidente de Colombia condenado a 12 años

Un reciente fallo de tutela ordenó la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas del país. La decisión judicial se dio en medio de un proceso histórico que había derivado en la condena del exmandatario por delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

¿Quién es Álvaro Uribe Vélez?

Nacido en Medellín el 4 de julio de 1952, Álvaro Uribe es abogado, empresario y político. Fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, luego de ocupar cargos clave como alcalde de Medellín, senador y gobernador de Antioquia.

Su administración estuvo marcada por la política de seguridad democrática, una estrategia enfocada en debilitar a los grupos armados ilegales y combatir el narcotráfico. La reelección de Uribe en 2006 fue posible gracias a una reforma constitucional polémica que desató fuertes debates en la política nacional.

Primera condena contra un expresidente de Colombia

Este 2025, Uribe pasó a la historia como el primer expresidente colombiano condenado penalmente. La justicia lo declaró responsable de fraude procesal y soborno a testigos en un caso relacionado con la presunta manipulación de testimonios durante debates en el Congreso.

La sentencia fue de 12 años de prisión domiciliaria, lo que marcó un precedente en la vida política del país. Aunque no ingresó a un centro penitenciario común, el cumplimiento de su pena en arresto domiciliario abrió un debate nacional sobre la justicia, el poder político y la igualdad ante la ley.

El expresidente de #Colombia Álvaro Uribe, fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria.



La jueza Sandra Heredia dicta una pena de aplicación inmediata por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. pic.twitter.com/DGg6yf2pYA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 1, 2025

