Secuestro exprés en altamar: turistas mexicanos son víctimas en Colombia

Una pareja de turistas mexicanos denunció haber sido víctimas de una estafa y de un secuestro exprés por parte de supuestos operadores de servicios en la playa de Cartagena, en Colombia.

Gretel Miranda, acompañada de un hombre, ambos procedentes de la Ciudad de México (CDMX), denunciaron que fueron extorsionados por los operadores de una lancha en medio de las aguas de dicho destino colombiano.

Turistas mexicanos denuncian extorsión en Cartagena

“Estamos denunciando un robo, un secuestro y una extorsión en altamar. Cuando íbamos saliendo de la isla, la lancha en la que veníamos nos dijo que nos teníamos que pasar a otra lancha”, declaró Gretel a la cadena local RCN.

Después de ello, la segunda lancha se detuvo en medio del mar y les exigieron el pago de un millón 800 mil pesos colombianos (cerca de 8 mil 400 pesos mexicanos), a lo que ella les replicó que ya habían pagado 80 mil pesos por el viaje de regreso “pero nos dijeron que eran un millón 800 mil pesos por usar la playa”, aseguró la turista mexicana.

#RECHAZO 😡 Turistas mexicanos denunciaron que fueron retenidos y obligados a pagar $1.8M para poder regresar a salvo tras un recorrido turístico. La situación generó momentos de angustia y rápidamente se difundió en redes sociales, despertando la atención pública y autoridades.… pic.twitter.com/lVIQuig1To — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 18, 2025

Tras ello, estuvieron parados entre 10 a 15 minutos en el mar, ya que Gretel les dijo que no les daría su tarjeta, ya que estaba sobregirada. No obstante, dos hombres la rodearon y una mujer estaba enfrente con una terminal, para presionarles a que pagara, lo cual hicieron debido a la presión y para poder llegar por fin a tierra firme. Ya en la playa pidieron ayuda a dos policías que patrullaban en una motocicleta.

Autoridades de Cartagena reaccionan a secuestro exprés de mexicanos

Debido a ello, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, mencionó que, después de tener conocimiento de lo sucedido, la policía local actuó e identificó a los estafadores, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Colombia.

@MONYRODRIGUEZOF, una vez conocido el caso, actuamos inmediatamente a través de nuestra @secturismoctg y la @PoliciaCtagena.



Aquí en #Cartagena los estafadores no tienen cabida. Fueron identificados, capturados y puestos a disposición de la @FiscaliaCol. Los turistas afectados… https://t.co/hW1rdS3XRI — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) August 19, 2025

“Aquí en Cartagena los estafadores no tienen cabida. Fueron identificados, capturados y puestos a disposición de la Fiscalía de Colombia. Los turistas afectados tienen toda la asistencia y respaldo de la Alcaldía de Cartagena”, escribió el alcalde en su perfil oficial de la red social X.