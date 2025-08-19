VIDEO: Nicolás Maduro no es presidente legítimo, lidera cártel del narcoterrorismo: Vocera de la Casa Blanca

El gobierno de Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, lidera un cartel narcoterrorista y no es el líder legítimo de dicho país sudamericano.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, mencionó esto el 19 de agosto de 2025, después de los reportes que al menos tres barcos destructores de la Marina están cerca de las costas venezolanas, pero se mantienen en aguas internacionales y tras un aumento de la recompensa ofrecida por la Fiscal estadounidense, Pam Bondi, por información que lleve a la detención del dictador.

“El presidente Trump ha sido muy claro y consistente: está preparado para usar cada elemento del poder estadounidense para detener el flujo de drogas que inunden nuestro país y que los responsables paguen ante la justicia. El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcoterrorismo. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo de este cártel que ha sido acusado de traficar drogas al país”, afirmó Leavitt en la rueda de prensa de este martes desde Washington.

Cabe recordar que en 2024, las elecciones presidenciales en Venezuela fueron sumamente disputadas, después de que Nicolás Maduro se declarara ganador, cuando Edmundo González, candidato de la oposición, mostró diversas boletas que le daban el triunfo.

Aumentan recompensa por el dictador de Venezuela

Cabe recordar que Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos, anunció el 8 de agosto de 2025 que aumentaba la recompensa a 50 millones de dólares a quien brinde información que lleve a la detención de Nicolás Maduro.

La fiscal señaló al dictador de Venezuela por colaborar con grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

“Hoy (8 de agosto), el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”, afirmó Bondi.

En su mensaje, la funcionaria estadounidense señaló que la DEA ha decomisado al menos 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro y a sus socios. Destacó que dicha droga suele estar mezclada con fentanilo “lo que resulta en la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”.

