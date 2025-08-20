Su padre era comunista, dejó la universidad para ser modelo y así se convirtió en primera dama de EU

La figura de Melania Trump vuelve a estar en el centro de la atención política y mediática desde el regreso de Donald Trump en la Casa Blanca. Nacida como Melanija Knavs el 26 de abril de 1970 en Novo Mesto, antigua Yugoslavia (hoy Eslovenia), es una exmodelo eslovenoestadounidense que ha ocupado en dos ocasiones el rol de primera dama de Estados Unidos, primero entre 2017 y 2021, y nuevamente desde 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Su historia personal y familiar ha generado controversia a lo largo de los años, y más recientemente, un fuerte debate a raíz de la decisión de la Corte Suprema de ordenar su deportación bajo las nuevas leyes migratorias impulsadas durante el propio mandato de su esposo.

¿De dónde es Melania Trump y cuántos años tiene?

Melania Trump nació en Eslovenia en 1970, cuando el país formaba parte de la Yugoslavia comunista. Actualmente tiene 55 años. Desde joven mostró interés por el modelaje, iniciando su carrera a los 16 años. A los 18, decidió abandonar sus estudios de arquitectura y diseño en la Universidad de Ljubljana para dedicarse por completo a la moda.

Su carrera la llevó a ciudades como Milán y, posteriormente, a Estados Unidos, donde alcanzó fama internacional como modelo, incluso posando bajo un seudónimo para revistas para adultos. Con el tiempo, se convirtió en una figura pública de gran notoriedad, especialmente tras casarse con Donald Trump en 2005.

¿Quiénes eran los padres de la primera dama de EU?

Los orígenes familiares de Melania Trump también han sido objeto de escrutinio. Su padre, Viktor Knavs, nacido en 1944, fue miembro del Partido Comunista de Eslovenia durante el régimen socialista de Yugoslavia y trabajó como administrador de concesionarios de automóviles y motocicletas de una empresa estatal.

Su madre, Amalija Ulčnik, fue patronista en una fábrica textil. Ambos obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2018, gracias a un proceso de naturalización auspiciado por su hija Melania.

La trayectoria de Melania Trump en la Casa Blanca

Más allá de las controversias, Melania Trump ha dejado huella como la segunda primera dama nacida en el extranjero y la primera en haber sido ciudadana naturalizada de EU antes de ocupar el cargo. Su paso por la Casa Blanca ha estado marcado tanto por su estilo reservado como por polémicas en torno a su pasado y sus vínculos familiares.