Así serán los nuevos billetes de Inglaterra con el rey Carlos III

El Banco central de Inglaterra dio a conocer el nuevo diseño de los billetes con el rostro del rey Carlos III, quien asumió la corona británica luego de la muerte de la reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre del presente año.

Se trata de los nuevos billetes de 5, 10, 20 y 50 libras esterlinas hechos de polímero, que tienen en el anverso el rostro del rey Carlos III y la entrada del Palacio de Buckingham, así como el sello real.

Desde la muerte de la reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre, el Banco central de Inglaterra trabajo durante más de 100 días el diseño de los nuevos billetes.

¿Cuándo circularán los nuevos billetes del rey Carlos III?

Se espera que los nuevos billetes entren en circulación a mediados del 2024 y para mitigar el impacto al medio ambiente, el banco central de Inglaterra ha informado, que la moneda circulará a la par de la que lleva el retrato de la reina Isabel II.

De acuerdo con la guía de la Casa Real, los billetes con el retrato del rey Carlos III solo se imprimirán para reemplazar los que se encuentren gastados, así como para satisfacer cualquier aumento general en la demanda de esta moneda.

The Bank of England has unveiled the first banknotes featuring The King. They will replace those featuring the late Queen and will enter circulation in 2024 pic.twitter.com/mL9cnD3Z6L — Royal Family UK Fan 🇬🇧 (@Royal_FamilyUK) December 20, 2022

Así es el diseño de los nuevos billetes en Inglaterra

La guía de la Casa Real indica que el billete de 5 libras, es decir, cerca de 120 pesos mexicanos, mide aproximadamente 12.5 cm x 6.5 cm, contiene la vista de la sede del gobierno del Reino Unido, Westminster, así como la Torre Elizabeth. En la imagen de fondo se muestra la medalla del Premio Nobel otorgada a Churchill en 1953, junto con el texto de la mención del premio.

¿Cómo es el nuevo billete de Inglaterra de 5 libras?|Twitter/Royal_FamilyUK

En tanto, el billete de 10 libras, de aproximadamente 240 pesos, mide 13.2 cm x 6.9 cm. En la parte trasera se encuentra una ilustración de Elizabeth Bennet, personaje de Orgullo y prejuicio, así como "Godmersham Park House", la propiedad del hermano de Jane Austen.

Así es el billete de 10 libras en Inglaterra|Twitter/Royal_FamilyUK

El billete, de 20 libras, 480 pesos, mide 13.9 cm x 7.3 cm. Se encuentra la imagen de The Fighting Temeraire, una de las pinturas más famosas de Turner, como tributo al barco HMS Temeraire.

¿Cómo es el billete de 20 libras del rey Carlos III?|Twitter/Royal_FamilyUK

¿Cómo es el nuevo billete del rey Carlos III de 50 libras?|Twitter/Royal_FamilyUK

Mientras que el billete de 50 libras equivalente a mil 200 pesos mide 14.6 cm x 7.7 cm, contiene un diseño que celebra a Alan Turing y su trabajo pionero con las computadoras. Además, este último contiene diversas imágenes referentes al matemático.

