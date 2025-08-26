Estadounidense es atacado con cuchillo en tranvía de Alemania; su familia pide ayuda

Un paramédico originario de Nueva York, Estados Unidos, se recupera tras ser atacado violentamente en Alemania mientras defendía a dos mujeres que estaban siendo agredidas en un tranvía el pasado fin de semana.

La víctima, John Rudat, de 20 años, sufrió un corte profundo en el rostro producto de un ataque con un cuchillo de 15 centímetros y tuvo que ser sometido a una cirugía extensa en un hospital alemán. Rudat se encontraba de visita en Alemania con su antigua familia anfitriona cuando ocurrió el incidente el domingo 24 de agosto de 2025 en Dresde.

Según informó su madre, Amy Rudat, una vez que supieron que las lesiones no ponían en riesgo la vida de su hijo, “nos sentimos mucho mejor porque, está bien, está vivo, eso es algo bueno, y luego simplemente esperamos más información”. La familia informó que John mostró valentía al intervenir para proteger a las mujeres agredidas, logrando evitar daños mayores a ellas, aunque resultó con graves lesiones.

¿Cómo está el hombre agredido en tranvía de Alemania?

John Rudat está actualmente convaleciendo y sus seres queridos esperan que regrese a Estados Unidos el próximo mes, cuando reciba la aprobación médica para viajar. Su familia ha lanzado una campaña en la plataforma GoFundMe que ya ha recaudado decenas de miles de dólares para cubrir los gastos médicos derivados del ataque y la operación. Amy Rudat destacó el espíritu aventurero de su hijo: “Es un joven muy inteligente. Le encanta viajar y conocer diferentes partes del mundo”.

En su perfil de Instagram, Rudat apareció con vendas en la nariz y visiblemente ensangrentado y criticó las políticas migratorias en Europa.

“No es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ese hombre ha pegado a mujeres, y no es la primera vez que el otro tipo decidió darme un golpe en la cara con una navaja de 15 centímetros”, afirmó el estadounidense.

¿Quién atacó al hombre en tranvía de Alemania?

Las autoridades alemanas arrestaron a un ciudadano sirio de 21 años de edad, presuntamente involucrado en el incidente, quien fue liberado y posteriormente detenido nuevamente por la policía de Dresde.

“Según la valoración del fiscal de guardia, no había motivos suficientes para la detención. No se le puede atribuir el ataque con cuchillo”, declaró Jürgen Schmidt, fiscal superior, al diario alemán Bild.

