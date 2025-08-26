Detienen a dos por asalto a la plataforma de Pemex Akal-Romeo en Campeche

Durante la tarde del pasado lunes 25 de agosto, la Fiscalía General de Tabasco informó sobre la detención de dos presuntos responsables del asalto de a la plataforma de Pemex Akal-Romeo en Campeche ocurrido el pasado lunes 18 de agosto.

"(...) Se dio a conocer la sustracción de equipo en una plataforma petrolera, ubicada en la Sonda de Campeche, por lo que derivado de las labores de inteligencia, se realizaron diligencias que culminaron en la recuperación de lo robado y el aseguramiento de Juan Luis “N” y Johnny de Jesús “N”.

Asimismo, informaron que en su detención se les fueron asegurados 30 equipos de respiración autónoma, 1 embarcación pequeña y 1 teléfono celular.

Así fue el asalto a la plataforma de Pemex Akal-Romeo en Campeche

Según la información confirmada por Petróleos Mexicanos, el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas. Un comando de personas ajenas a la instalación, a quienes se ha señalado como “piratas”, subió a la plataforma Akal-R con el objetivo de robar equipo de seguridad.

Los asaltantes se llevaron 50 equipos de respiración autónoma (ERA), un tipo de material esencial para la seguridad de los trabajadores en caso de emergencia. Estos equipos, de alto valor en el mercado negro, son codiciados por grupos delictivos que operan en la zona.

Afortunadamente, el asalto no dejó trabajadores lesionados físicamente. Sin embargo, tres empleados fueron atendidos por crisis nerviosa a causa del estrés y el peligro vivido. Todos ellos fueron estabilizados en la misma plataforma sin necesidad de ser trasladados a otro lugar.

La Fiscalía de Tabasco destacó que en la detención participaron elementos de la Dirección de la Policía de Investigación, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Policía Municipal de Comalcalco.

"(...) quienes identificar a los presuntos responsables, estos emprendieron la huida en una embarcación, tipo lancha, y tras la persecución lograron su aprehensión en las inmediaciones de la laguna Mecoacán, en el municipio de Paraíso”, se señala en el comunicado.

