Atropellan a peregrinos en la autopista La Tinaja–Isla, Veracruz; reportan varios heridos

Un fatal accidente se registró al mediodía de este miércoles 26 de noviembre, cuando peregrinos ciclistas fueron atropellados por una camioneta que circulaba rumbo a Isla, sobre la autopista La Tinaja–Isla, a la altura del kilómetro 23, en el estado de Veracruz.

El grupo avanzaba sobre el acotamiento mientras cargaba en la espalda imágenes de la Virgen de Guadalupe, cuando la camioneta los impactó de manera repentina.

Peregrinos involucrados en accidente en autopista La Tinaja–Isla, Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, los ciclistas circulaban sobre su propio carril, cuando una camioneta Nissan NP300, que presuntamente circulaba a alta velocidad, los embistió.

Al respecto, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) confirmó la atención del accidente y la reducción de carriles en el tramo con rumbo al municipio de Isla.

Paramédicos de la dependencia brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los heridos al Hospital Regional de Cosamaloapan. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas; sin embargo, los primeros reportes señalan que son más de cuatro peregrinos lesionados y una persona muerta, aunque Protección Civil estatal aún no ha dado a conocer más información.

Investigan a chofer que atropelló a los peregrinos en Veracruz

Autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el atropellamiento, incluyendo si el conductor invadió el acotamiento y si manejaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Hasta el momento se desconoce si los peregrinos se dirigían hacia la Basílica de Guadalupe o si regresaban de una visita previa, aunque medios locales apuntan a que el grupo es originario de Quintana Roo.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 23, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) November 26, 2025

Por otra parte, las autoridades exhortan a manejar con extrema precaución durante la temporada alta de peregrinaciones, que es cuando aumenta la presencia de caminantes y ciclistas sobre las carreteras del país.

También recomiendan a los contingentes portar señalamientos visibles, y evitar desplazarse en horarios de poca luz para reducir el riesgo de accidentes.