Detenido en Jalisco por abusar de una mujer y amenazarla con matar a sus hijas si decía algo

Un hombre identificado como Joaquín “N” fue detenido y vinculado a proceso tras ser señalado de abuso sexual contra una mujer en el municipio de Pihuamo, Jalisco. La investigación apunta a que el ataque ocurrió el pasado 7 de noviembre, en una finca ubicada en la localidad de Pozo Santo.

De acuerdo con la carpeta del caso, Joaquín “N”, quien es familiar lejano de la víctima, habría aprovechado esta cercanía para violarla. Para someterla, presuntamente usó violencia física y psicológica, además de amenazarla de muerte tanto a ella como a su familia. Incluso, según la denuncia, la intimidó diciendo que podía llevarse a sus hijas si no hacía lo que él decía.

La víctima de abuso sexual decidió denunciar

Después del ataque, la víctima decidió no quedarse callada y acudió a denunciar lo ocurrido ante el Ministerio Público en Pihuamo. Gracias a esa denuncia, las autoridades pudieron ubicar a Joaquín “N” y detenerlo para presentarlo ante un juez.

🔎 En Pihuamo, un hombre habría agredido sexualmente a la víctima, utilizando violencia física y psicológica, como amenazas de muerte contra ella y su familia, además de la intimidación de llevarse a sus hijas. (1-2) pic.twitter.com/TMS0WRl9tF — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 26, 2025

Durante la audiencia inicial, el juez revisó los datos de prueba y determinó que eran suficientes para vincularlo a proceso por el delito de violación, contemplado en el Artículo 175 del Código Penal de Jalisco. Debido a la gravedad del delito y al riesgo que representa para la víctima, se dictó prisión preventiva oficiosa por un año, mientras la investigación complementaria deberá cerrarse en un máximo de cuatro meses.

Este tipo de medidas buscan proteger a la víctima y evitar que el señalado pueda huir, intimidar o agredir nuevamente.

Abuso sexual en aumento en Jalisco: 4,633 casos este año

La violencia sexual es una realidad que sigue golpeando a Jalisco. Según cifras del SESNSP, entre enero y octubre de este año se han registrado 4,633 casos de abuso sexual en el estado. Esto significa 155 casos más que en el mismo periodo del año pasado.

Estas cifras evidencian que los delitos sexuales continúan creciendo y que es urgente fortalecer tanto la prevención como la atención a víctimas, especialmente en municipios rurales donde muchas agresiones siguen sin denunciarse.