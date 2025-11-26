¡En presunta intimidad y ella huye! Policía fue sorprendido con mujer en interior de patrulla en San Miguel Xoxtla; fue suspendido

El Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla confirmó la suspensión temporal de un policía municipal luego de que circulara en redes un video donde se observa al uniformado dentro de una patrulla junto a una joven mujer. La grabación, tomada por habitantes de la zona durante la noche, generó dudas sobre el uso de la unidad y motivó la intervención inmediata de la autoridad local.

De acuerdo con el reporte oficial, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomó conocimiento del caso en cuanto el material comenzó a difundirse.

Autoridades investigan caso de policía de San Miguel Xoxtla sorprendido con una mujer dentro de una patrulla

La corporación informó que el elemento fue separado de sus funciones mientras se llevan a cabo las investigaciones que permitan aclarar lo ocurrido y determinar si hubo alguna falta administrativa o violación a los principios institucionales.

En el video se observa a los ciudadanos que, al notar una patrulla estacionada con las luces apagadas, se acercan y alumbran con su teléfono celular para confirmar que se trataba de una unidad oficial.

Ante ello, el policía de San Miguel Xoxtla, que presuntamente estaba con una mujer en la intimidad, baja del vehículo y asegura inicialmente que no está acompañado; posteriormente admite que se encuentra con una compañera, aunque la joven no porta uniforme ni distintivos de la corporación.

La mujer, vestida con pantalón de mezclilla y chamarra blanca, aparece después en el metraje; se mueve detrás de la puerta abierta de la patrulla, se acomoda el cabello y evita mostrar el rostro. Momentos más tarde decide retirarse caminando, mientras el uniformado vuelve a subir a la unidad y se marcha del sitio.

El Ayuntamiento reiteró que en San Miguel Xoxtla no se tolerarán conductas contrarias a los valores de servicio, disciplina y responsabilidad que deben regir a todo elemento de seguridad.

Añadieron que el proceso interno continuará hasta determinar responsabilidades y garantizar acciones acordes a la normatividad vigente.