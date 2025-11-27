Jorge Armando "N", alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, declaró datos importantes luego de ser detenido tras el crimen ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Fue el 19 de noviembre de 2025 cuando se informó de la captura de este sujeto, quien de acuerdo con reportes de seguridad, es supuesto operador de la célula delictiva encargada del ataque y señaló que su jefe es un hombre llamado Ramón "N", alias “El R1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué reveló "El Licenciado" tras ser detenido?

Jorge Armando "N" fue detenido el 18 de noviembre en Morelia, en posesión de un arma de fuego, cargadores, identificación, dos equipos telefónicos, un vehículo y una bolsa con droga.

En una audiencia este miércoles 26 de noviembre de 2025, el detenido declaró que es licenciado en Comunicaciones y que trabajó para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y fue contratista.

Supuesto implicado en homicidio de Carlos Manzo dijo que fue torturado

De acuerdo con "El Licenciado", lo detuvieron cuando iba a ver a su hijo, quien iba a jugar un partido de futbol.

Además, acusó que los agentes de seguridad que lo detuvieron presuntamente lo torturaron, además de tenerlo incomunicado y sin poder hacer una llamada telefónica.

Incluso señaló que no le indicaron el motivo de su detención hasta que llegó a la Fiscalía.

¿Qué se sabe del supuesto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo?

El supuesto asesino del alcalde fue identificado como Víctor Manuel “N”, quien fue abatido al momento del ataque, mientras que dos cómplices fueron encontrados muertos el 10 de noviembre, sobre la carretera Uruapan–Paracho.

El asesinato de estos dos último, llamados Fernando Josué "N" y Ramiro "N", habría sido para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus celulares.

"El Licenciado" fue quien supuestamente dio instrucciones directas para seguir al alcalde, vigilar sus movimientos y ejecutar la agresión. Este hombre enfrenta cargos por homicidio y lesiones calificadas.

La investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán reveló que había un grupo de mensajería, dirigido por "El Licenciado", donde se coordinó el ataque al alcalde Carlos Manzo.

