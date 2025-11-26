Sinaloa en alerta: delincuentes prófugos y armas, celulares y hasta USB aseguradas en cárceles

La violencia en Sinaloa se mantuvo presente este miércoles 26 de noviembre de 2025. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron a un predio y detuvieron a cinco presuntos delincuentes.

¿Qué pasó en Sinaloa hoy? Operativo moviliza a la policía

El reporte de las autoridades señala que se llevó a cabo un operativo de seguridad en el fraccionamiento Valle Alto, y como resultado preliminar hay al menos cinco detenidos, se decomisaron armas, un vehículo y un domicilio que era utilizado como casa de seguridad.

La zona fue resguardada, en tanto, policías aún buscan a algunos presuntos delincuentes que huyeron del lugar, pero las autoridades pidieron a la población tomar precaución al circular en la zona.

#SSPSinaloa informa que, este 26 de noviembre de 2025, se realiza un operativo de seguridad por parte del Grupo Interinstitucional en el fraccionamiento Valle Alto, donde ya se encuentra controlada la situación, y el resultado preliminar de al menos cinco detenidos, armas, un… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 26, 2025

Decomisan droga, celulares y armas en penal en Culiacán

Momentos antes, agentes de seguridad implementaron una revisión en dos módulos del Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en el municipio de Culiacán.

En el operativo participó la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario. En esta revisión, se localizó y aseguró:



5 dosis de presunta marihuana

6 teléfonos celulares

7 cargadores para celular

18 puntas

Los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes y la revisión terminó sin incidente alguno, aseguró la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Realiza el Grupo Interinstitucional nueva revisión en el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el… pic.twitter.com/24pO6dexkb — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 26, 2025

Hallan teléfonos, cargadores y cables USB en cárcel

En Ahome, se ejecutó un operativo de revisión dentro del Centro Penitenciario Goros II y los agentes de seguridad aseguraron celulares, puntas y otros objetos prohibidos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado, llevaron a cabo el operativo y decomisaron:



3 teléfonos celulares

5 cargadores de celular

6 cables USB

8 puntas hechizas

1 tijera

1 mazo de baraja

Tres detenidos, armas y vehículo robado asegurados en Sinaloa

Hoy también se informó sobre la detención de tres hombres, armas aseguradas y un vehículo robado en la ciudad capital.

Al realizar patrullajes de prevención y vigilancia en las colonias Josefa Ortiz de Domínguez y Buena Vista, los policías estatales observaron vehículo sin placas de circulación, le marcaron el alto, sin embargo, los tripulantes no hicieron caso e intentaron huir.

Los oficiales los alcanzaron y tras una revisión, aseguraron el vehículo Hyundai, línea Elantra, con reporte de robo vigente, dos pistolas calibre .45 con cartuchos útiles y una pistola calibre .357 con cartuchos útiles.