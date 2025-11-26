¿Licencia permanente en Puebla?: Qué necesitas si quieres tramitar tu plástico antes de 2025

Tramitar la licencia para conducir en Puebla se ha convertido en una gestión sencilla si conoces los pasos básicos: reunir tus documentos, presentar exámenes y acudir a uno de los módulos oficiales.

El proceso aplica tanto para automovilistas, motociclistas y choferes particulares, y comienza con la validación de papeles, el examen teórico y la prueba práctica, además de la toma de datos biométricos y el pago de derechos. Todo se realiza de forma presencial y suele avanzar rápido cuando llevas tu expediente completo.

¿Cómo puedo tramitar mi licencia permanente en Puebla?

En Puebla, una duda frecuente entre quienes están por renovar o tramitar su licencia es si aún existe la licencia permanente.

La Secretaría de Movilidad y Transporte aclaró que sí sigue vigente para quienes la obtuvieron en su momento; sin embargo, hoy ya no se expide una nueva licencia permanente para nuevos solicitantes.

Y aunque quienes ya la tienen pueden reponerla si la extravían, deberán presentar la prueba en simulador de manejo como parte del proceso de reposición. Esto significa que la figura de licencia vitalicia no desapareció, pero tampoco puede tramitarse desde cero.

Requisitos para obtener tu licencia de conducir en Puebla

Después de aclarar este punto, es importante conocer qué tipos de licencia puedes solicitar actualmente en Puebla.

La más común es la licencia de automovilista, motociclista o chofer particular, dirigida a cualquier persona que usa su vehículo para actividades privadas.

También está la licencia para chofer particular de servicio ejecutivo, indispensable si trabajas en plataformas.

En ambos casos, necesitas identificación oficial, CURP, acta de nacimiento actualizada, comprobante de domicilio reciente, aprobar exámenes, no tener adeudos y firmar la responsiva.

Opción de Licencia de Conducir en Puebla y costos

En cuanto a costos, las licencias particulares tienen opción de vigencia por tres o cinco años. El monto incluye la emisión del documento, así como el examen teórico y la prueba práctica. Para el servicio ejecutivo el costo es mayor, ya que incorpora los exámenes médico, toxicológico y psicométrico.

Los pagos pueden realizarse en bancos, módulos con kiosco, establecimientos autorizados o en línea con tarjeta.

Costos de licencias en Puebla

a) Licencia de automovilista, motociclista o chofer particular



3 años: $1,015

5 años: $1,485

b) Licencia de chofer particular para servicio ejecutivo (con exámenes completos)



3 años: $2,075

5 años: $2,545

c) Chofer de servicio ejecutivo (si su examen toxicológico aún está vigente)

