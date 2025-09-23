La noche del pasado 21 de septiembre, el periodista Yeiikov Linaldi acudió a cubrir un accidente automovilístico en la carretera Acajete-Amozoc, en Puebla, como parte de su rutina de trabajo. En el lugar reportaba los hechos, sin imaginar que estaba a punto de reportar la peor noticia de su vida: las víctimas eran su propia familia.

En una emotiva entrevista para Hechos AM, Linaldi, con una entereza ejemplar, narró la pesadilla que vivió y lanzó un desgarrador llamado a la justicia.

Periodista de Puebla describe cómo halló a su familia: “Sentí un frío recorrer mi cuerpo”

Como reportero local, Linaldi llegó a la escena y comenzó a grabar. Sintió un presentimiento al ver el vehículo accidentado, pero continuó con su labor. Mostró la sangre en la escena sin saber, en ese momento, que era la de su propio hijo. El shock llegó cuando preguntó por el nombre de uno de los heridos.

“Corresponde a Martín Reyes... es cuando se me entrecorta la voz, cuando se me olvidan las palabras. Siento un frío que recorre todo mi cuerpo. Yo sé que Martín Reyes es el padre de mi exesposa”, relató Yiikov. En ese instante, el periodista comprendió la magnitud de la tragedia. Las víctimas eran sus exsuegros, su exesposa y sus hijos.

Su exsuegro estaba prensado, su exsuegra inconsciente y sus dos hijos menores heridos; uno de ellos, Dylan Linaldi, de 10 años, el más grave y al momento de la entrevista, estaba por ser sometido a cirugía.

🔴😢 Un reportero en Puebla vivió un momento desgarrador: mientras cubría un accidente en vivo en la carretera Acajete, #Puebla se dio cuenta de que los heridos eran su propia familia —sus hijos, exesposa y exsuegro pic.twitter.com/Onmigu0TSN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 23, 2025

Mientras asimilaba el horror, Linaldi se acercó al otro vehículo involucrado, un Toyota rojo, para grabar a la conductora, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. En ese momento, un sujeto en un Audi gris intervino.

“Tranquilo viejo, yo me hago responsable de todos los gastos”, le dijo el hombre a Linaldi. Pero en lugar de ayudar, aprovechó la confusión para sacar a la mujer del auto, quien no podía sostenerse, y huir con ella del lugar. Cuando el periodista lo confrontó, el sujeto solo respondió: “Yo no tengo nada que hablar en este instante”.

“No nos dejen solos": Un llamado al gobernador de Puebla

Con la conductora responsable prófuga y su hijo luchando por su vida, Yeiikov Linaldi utilizó las cámaras de Hechos AM para hacer un llamado directo a las autoridades de su estado.

“Le pido a la Fiscalía y al gobernador Alejandro Armenta que no nos dejen solos en este proceso”, suplicó el periodista. La fuga de los responsables, dijo, ha dejado un “hoyo grande” en su familia. Ahora, su lucha ya no es por una nota exclusiva, sino por la justicia para los suyos.

