Alerta AMBER Urgente: Joshua Adrián Quintero Martínez, de un año de edad, desapareció en Guanajuato

Un bebé de apenas un año de edad es buscado por las autoridades de Guanajuato, por lo que activaron la Alerta AMBER para pedir la colaboración de la ciudadanía. Se trata de Joshua Adrián Quintero Martínez.

El menor de edad desapareció el 20 de septiembre de 2025 en León. Su cabello es lacio y de color castaño claro. Sus ojos son alargados de color café claro. Tiene 1.10 metros de estatura y peso de 16 kilogramos. Al momento de la desaparición vestía tenis negros, playera y short café. Una seña particular es que tiene un lunar en la nuca.

Joshua Adrián Quintero Martínez fue visto por última vez acompañado de su madre. Las autoridades temer por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito en su contra.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ofrece los números 800 368 6242 y el 911 en caso de que las personas tengan información que leve al paradero del menor desaparecido.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más graves de secuestro o desaparición de menores de edad, con el propósito de involucrar a la comunidad en su búsqueda y lograr su localización segura.

Este sistema difunde la información a través de radio, televisión, anuncios en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados, para que la alerta llegue al mayor número de personas posible en el menor tiempo.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos.

Proceso de activación de una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares deben presentarse en el Ministerio Público de su localidad para iniciar el proceso. La activación es inmediata en cuanto se confirme que no existe información sobre el paradero del menor.

