Encuentran a hermanitos desaparecidos en Acapulco, Guerrero; habrían huido por violencia familiar

Tras varios días de angustia, finalmente fueron localizados los cuatro hermanos reportados como desaparecidos en el poblado rural de Kilómetro 30 en Acapulco, Guerrero.

Los menores fueron encontrados con un familiar que vive en Jojutla, Morelos, a 253 kilómetros de donde fueron vistos por última vez y 2 horas de trayecto.

Menores desaparecen en Guerrero por violencia en casa; así llegaron a Morelos

Los hermanos María del Rosario, de 13 años; Grisel, de 12; Jesús Gerardo, de 10, y Yoel Olea Ramírez, de 8 años, fueron vistos por última vez el pasado 17 de septiembre en un río del poblado conocido como Kilómetro 30, en Acapulco.

Durante cuatro días su paradero fue un misterio, ya que vecinos y autoridades locales aseguraban que los niños no eran originarios de la comunidad ni tenían familia en el lugar.

Sin embargo, los reportes oficiales confirmaron que se encontraban en tránsito hacia otra localidad cercana, el Kilómetro 21, donde buscaban llegar a casa de otros familiares.

Tras pedir ayuda, finalmente llegaron con su hermana mayor que vive en Morelos, quien notificó a las autoridades sobre el paradero de los menores.

¿Por qué huyeron de casa los hermanitos Olea Ramírez?

Las primeras investigaciones señalan que los cuatro hermanos decidieron salir de su hogar por presuntos malos tratos de sus padres.

Aunque la Fiscalía de Guerrero no ha detallado públicamente la situación de violencia, trascendió que se abrió una carpeta de investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido, y así asegurar el bienestar de los menores.

Finalmente, los cuatro menores fueron puestos bajo resguardo de la Fiscalía de Guerrero, en lo que se inician las indagatorias en contra de los familiares acusados.

El caso puso en evidencia la vulnerabilidad de muchos menores que enfrentan entornos de violencia doméstica y que, en ocasiones, buscan escapar por sus propios medios, sin importar los peligros externos, poniendo en riesgo incluso sus propias vidas.