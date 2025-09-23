Recién nacida es arrojada a presa de El Salto, Jalisco; padres fueron detenidos

Un hecho estremecedor sacudió este lunes 22 de septiembre al municipio de El Salto, Jalisco: una recién nacida, de apenas cinco días, fue encontrada sin vida en la presa Las Pintas, tras ser arrojada en bolsas de plástico presuntamente por sus propios padres.

Autoridades municipales confirmaron la localización del cuerpo y la detención de una mujer de 20 años y un hombre de 25, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Bebé fue hallada sin vida en presa Las Pintas: Esto se sabe

De acuerdo con la versión oficial, la madre de la menor fue quien señaló el sitio donde se encontraba la bebé, lo que permitió a policías y bomberos ubicarla en el agua. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo a sus instalaciones.

El operativo para la recuperación del cuerpo incluyó el cierre de compuertas por parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con el fin de facilitar las labores de rescate.

Bomberos municipales confirmaron que la menor estaba envuelta en varias bolsas negras: “La menor se encuentra exactamente en una bolsa, con otras más que la cubrían”, señaló Leopoldo Padilla, director de Protección Civil y Bomberos de El Salto.

Según lo declarado por la pareja detenida, la bebé nació el jueves 18 de septiembre y al día siguiente presentó complicaciones de salud; los padres afirmaron que la llevaron a un centro de atención en Tlajomulco, pero no recibieron asistencia médica.

Posteriormente, mientras buscaban otro lugar en un vehículo de servicio, notaron que la pequeña ya no tenía signos vitales. Aseguraron que, en medio de la desesperación, decidieron deshacerse del cuerpo en la presa.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales de la pareja.