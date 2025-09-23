¡Tragedia en la ZMG! Balacera deja dos policías muertos y el agresor muerto en Zapopan

En la madrugada de este 23 de septiembre 2025, se registró una balacera que dejó un saldo de dos policías heridos al exterior de un motel, en el municipio de Zapopan, Jalisco; el agresor perdió la vida.

Los oficiales pidieron apoyo de más unidades; los policías heridos se encontraban heridos al exterior de un motel.

Los heridos presentaron impactos de bala en las piernas y glúteos. Actualmente se encuentran en estado regular de salud.

Agresor muere tras ser abatido por policías

Ante el enfrentamiento, se reportó que el agresor conducía una camioneta a exceso de velocidad por Periférico hasta llegar a la colonia Federalistas, donde una gran cantidad de policías le cerraron el pasó, lo que desató una segunda balacera.

Vecinos de la zona entraron en pánico al escuchar las detonaciones.

En la segunda balacera, las patrullas resultaron con algunos impactos de bala, mientras que la camioneta se impactó al exterior de un domicilio, y el agresor fue abatido por las autoridades.

Autoridades aseguran que el responsable tenía entre 25 a 30 años de edad.

Atacan a balazos a hombre en calles de Guadalajara; podría ser una agresión directa

Un hombre resultó herido tras un ataque a balazos en calles de la colonia el Barrio en el municipio de Guadalajara; la víctima se reporta en estado grave de salud.

La víctima presentaba algunas manchas de sangre sobre el tórax y el abdomen; paramédicos de la Cruz Verde lo estabilizaron para posteriormente llevarlo a un puesto de socorro.

En el lugar de los hechos, se aseguraron varios casquillos percutidos de arma corta de grueso calibre; podría tratarse de una agresión directa.

🔴#IMPORTANTE | Desde la Col. El Barro en Guadalajara. Un hombre fue agredido con arma de fuego.



Con Información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/ilxfmbtYLh — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 23, 2025

Riña deja dos personas heridas en Guadalajara; uno está en estado grave de salud

Una riña entre varios sujetos dejó como saldo dos hombres heridos en la colonia Arboledas del Sur en el municipio de Guadalajara, uno de ellos está en estado grave de salud.

Al lugar, arribaron elementos de la policía tapatía, así como médicos especializados en terapia intensiva para brindar atención médica a las víctimas de la riña; se descartó que contarán con heridas de arma blanca. El otro sujeto se encontraba poli contundido.

Los dos heridos fueron trasladados a la Cruz Verde, mientras que la policía de Guadalajara ha comenzado una carpeta de investigación, además de dar vista a la Fiscalía estatal.

🔴#IMPORTANTE | Desde calles de la Col. Arboledas del Sur en el municipio de Guadalajara, dos sujetos fueron localizados con contusiones.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/qay5zBjHHu — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 23, 2025

Detienen a sujeto durante violento asalto en San Pedro Tlaquepaque

Un hombre, de aproximadamente 39 años de edad, fue detenido tras participar en un violento asalto en calles de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el asaltante fue capturado por los vecinos y entregado a la policía.

Al ser entregado a las autoridades, se le encontraron $16 mil pesos en efectivo y 46 balas al calibre 9 MM, además el delincuente portaba un chaleco antibalas con dos placas de Kevlar.

El asaltante fue llevado a un puesto de socorros para recibir atención médica pues presentaba algunos golpes en el cuerpo.