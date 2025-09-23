Desaparece el venezolano Tayron Paredes en Cuautitlán Izcalli, Edomex; trabajaba como DJ y repartidor

Tras la reciente desaparición y muerte de dos músicos colombianos en México, se reportó el extravío del joven venezolano Tayron Paredes Gamboa, el cual ha encendido las alarmas en el Estado de México (Edomex).

Con apenas 27 años, originario de Caracas y dedicado al trabajo como repartidor en motocicleta, fue visto por última vez el pasado viernes 19 de septiembre, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

¿Quién es Tayron Paredes, el venezolano desaparecido en Edomex?

Tayron Paredes llegó a México en busca de mejores oportunidades, según dieron a conocer distintos medios de comunicación, ya que se dedicaba a trabajar ocasionalmente como DJ, pero también era repartidor.

El boletín oficial señala que el hombre mide 1.80 metros, es de complexión delgada, cabello negro y ojos color miel. Al momento de desaparecer vestía playera negra, pantalón marrón oscuro y tenis grises.

Como parte de sus señas particulares se indica que tiene un tatuaje en el antebrazo de lado izquierdo, así como otro en el pecho de lado izquierdo.

Última localización de Tayron Paredes

A través de redes sociales, su hermana informó que lo último que se supo del joven fue que salió a realizar una entrega en motocicleta en el Edomex, mismo estado donde se encontró sin vida al cantante colombiano “B-King” y al DJ “Regio Clown”

La última señal de su GPS se registró alrededor de las 4:00 de la tarde en la zona de la caseta Jorobas, en Huehuetoca. Sus familiares compartieron que Tayron les avisó de que le habían mandado una ubicación donde no había nada y que desconfiaba.

Desde entonces, su teléfono dejó de emitir señal y no se ha tenido contacto con él. A 3 días de su desaparición, la Comisión Nacional de Búsqueda exhorta a cualquier persona que haya estado en la zona o tenga información a comunicarse de inmediato a los teléfonos de emergencia.

Hallazgo de artistas colombianos sin vida en Edomex

La desaparición de Tayron no ocurre en un contexto aislado. Apenas unos días antes, dos artistas colombianos fueron reportados como desaparecidos en la CDMX, después de viajar a México para una serie de conciertos.

Ambos perdieron contacto el 16 de septiembre, cuando iban rumbo a un gimnasio en una zona bastante conocida de la capital. Lamentablemente, fueron localizados sin vida el 17 de septiembre en los límites de la carretera México-Cuautla.