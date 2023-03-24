James Webb de la NASA capta planeta remoto con dos estrellas

En días pasados, el telescopio James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) posó su objetivo fuera de nuestra Galaxia. Allí, a unos 40 años luz de la Tierra, descubrió un planeta remoto con una característica que han destacado los científicos, este gira alrededor de dos estrellas.

Nombrado como "VHS 1256 b", los investigadores revelaron algunas peculiaridades del planeta, en el cual se encontraron remolinos de nubes arenosas. Esta condición se debe, según la NASA, a que la atmósfera "está en constante ascenso, mezclándose y moviéndose durante su día de 22 horas, llevando el material más caliente hacia arriba y empujando el material más frío hacia abajo".

El equipo a cargo de observar a este planeta también realizó detecciones claras de agua, metano y monóxido de carbono con los datos de Webb, y encontró evidencia de dióxido de carbono.

"Este es el mayor número de moléculas que se hayan identificado a la vez en un planeta fuera de nuestro sistema solar", añadió la agencia en un comunicado.

¿Por qué la corona del Sol es 100 veces más caliente que su superficie?



Observaciones obtenidas con el telescopio NuSTAR de @NASAJPL podrían ayudar a los científicos a resolver uno de los mayores misterios de nuestra estrella más cercana: https://t.co/0sIqQbEDuS pic.twitter.com/RVCZkVXxG9 — NASA en español (@NASA_es) March 20, 2023

Para dimensionar el hallazgo, los científicos de la NASA confirmaron que “VHS 1256 b" gira alrededor de dos estrellas durante un período de 10 mil años y se encuentra cuatro veces más lejos de sus astros que Plutón de nuestro Sol.

“Eso significa que la luz del planeta no se mezcla con la luz de sus estrellas. Más arriba en su atmósfera, donde las nubes de silicato se agitan, las temperaturas alcanzan unos abrasadores 830 grados Celsius (mil 500 grados Fahrenheit)", explicó la NASA.

Remolinos de nubes arenosas encontradas por el James Webb

De acuerdo con los investigadores, "VHS 1256 b" tiene una baja gravedad, lo que significa que sus nubes de arena pueden aparecer y permanecer a mayor altura en su atmósfera.

"Otra razón por la que sus cielos son tan turbulentos es la edad del planeta. En términos astronómicos, es bastante joven. Solo han pasado 150 millones de años desde su formación y continuará cambiando y enfriándose durante miles de millones de años", expuso.

Canta la arena…



Entre otras moléculas, @NASAWebb detectó granos de polvo de silicato en la atmósfera del planeta remoto VHS 1256 b. Los granos más grandes podrían ser como pequeñas partículas de arena muy calientes: https://t.co/SGi8Lae7RW pic.twitter.com/fWwayhTo2A — NASA en español (@NASA_es) March 22, 2023

La NASA, a través del telescopio James Webb, seguirá observando el planeta sobre el cual se estima que, dado que está tan lejos de sus estrellas, se vuelva más frío con el tiempo y sus cielos podrían pasar de nublados y turbulentos a despejados.

¿Qué ha encontrado el James Webb?

Desde que se puso en órbita en 2021, el James Webb ha permitido identificar objetos y planetas sorprendentes, pasando de una Nebulosa de la Tarántula hasta más de 65 exoplanetas que han sido agregados al archivo de la NASA.

Esta es una lista de algunos de los grandes descubrimientos del telescopio James Webb.



La nebulosa planetaria de nombre NGC 3132 que permitirá explorar más a fondo a estas. La imagen inédita de la estrella llamada “2MASS J17554042+6551277". La gran tarántula cósmica El primer exoplaneta, descubierto en 2023. Una estrella que marca el momento previo a una supernova, la cual está a 15 mil años luz del Sistema Solar.

La importancia del telescopio James Webb es tan grande que la NASA continúa observando todos los días nuevas estrellas, planetas e imágenes que permitan descifrar el asombroso mundo espacial.