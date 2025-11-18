¿Descanso en los mercados por día festivo? Cierre de la BMV, precio del dólar y Wall Street hoy 17 de noviembre 2025

¿Se tomaron un respiro? Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy 17 de noviembre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 17 noviembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores suspendió sus servicios para este lunes 17 de noviembre 2025 debido al día feriado en México por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Se espera que los mercados mexicanos regresen a la normalidad el próximo martes 18 de noviembre 2025.

Cierre de Wall Street hoy 17 de noviembre 2025

La Bolsa concluyó la sesión del lunes con pérdidas generales, afectada por la inquietud que generan las elevadas valuaciones de las principales compañías tecnológicas y del sector de inteligencia artificial. Los inversionistas se mantuvieron a la expectativa de los resultados que Nvidia presentará esta semana, un reporte que podría influir en el rumbo inmediato del mercado.

En este contexto, los indicadores cerraron en terreno negativo: el Dow Jones registró una caída de 1.18%, mientras que el Nasdaq retrocedió 0.84%. Por su parte, el S&P 500 mostró un descenso de 0.91%, reflejando una jornada marcada por la cautela y la presión sobre los gigantes tecnológicos.

Precio del dólar en México hoy 17 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 17 de noviembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.25 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 17 de noviembre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 17 de noviembre de 2025, se ubica en 91 mil 478 dólares por unidad, registrando una leve baja del 2.88% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 677 mil 84 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 17 de noviembre 2025

El precio del petróleo registró leves variaciones este lunes debido a que se reanudaron las cargas en el centro de exportación ruso de Novorossiysk tras una suspensión de dos días en el puerto del Mar Negro que había sido afectado por un ataque ucraniano.

