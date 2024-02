VIDEO: Policía Nacional rescata a 21 víctimas de explotación laboral en Sevilla; no les dejaban comer ni tomar agua

La Policía Nacional de España logró la liberación de 21 víctimas de explotación laboral, además de la detención de 15 presuntos autores de delitos de trata de seres humanos en la ciudad de Sevilla.

Un video del exitoso operativo de parte de la Policía Nacional de Sevilla, se hizo viral en las redes sociales y muestra la manera de actuar de parte de los uniformados que participaron en una redada.

🚩Liberadas 21 víctimas de #explotaciónlaboral y 15 detenidos responsables de #trata en #Sevilla



👉🏻1 #víctima desesperada se precipitó por una ventana



👉🏻Han ingresado en prisión 3 de los principales miembros de la organización que formaban una red criminal integrada por 2… pic.twitter.com/FA2yNNIjRT — Policía Nacional (@policia) February 21, 2024

Policía Nacional de Sevilla logra la detención de 15 presuntos delincuentes por trata de personas

Los presuntos responsables de mantener a las 21 personas con explotación laboral, “no permitían a las víctimas beber ni comer durante la jornada laboral en zonas agrícolas, pese a las altas temperaturas y al trabajo físico que debían realizar”, se señaló en un reporte de la Policía Nacional.

Las autoridades también señalaron que durante su operativo también se localizó a una mujer que estaba embarazada, que se trata de una menor de edad que sufrió de un aborto debido a las condiciones de explotación a las que fue sometida. En conferencia de prensa programada para la tarde de este miércoles 21 de febrero, la Policía Nacional de Sevilla ofrecerá mayores detalles acerca del operativo así como de las víctimas.

Se estima que en el mensaje ante los medios de comunicaciones, locales e internacionales, se cuente con la participación del jefe de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos, además de la participación del jefe de la Comisaría Provincial de Sevilla, del jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Sevilla y sobre todo de los responsables de estos operativos que culminaron con el arresto de al menos 15 presuntos autores de delitos de trata de personas en la ciudad de Sevilla.

Policía Nacional rescata a 21 víctimas de explotación laboral en Sevilla; no les dejaban comer ni tomar agua (VIDEO)

| Policía Nacional

¿Qué es la trata de personas?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la trata de personas como un delito que explota a mujeres, hombres y niños con numerosos propósitos como el trabajo forzado y la explotación sexual.

“La trata de personas es una violación de los derechos humanos y una forma de conducta criminal que afecta a personas de todo el mundo”, señala el Protocolo contra la trata de personas (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children), que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000.