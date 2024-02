VIDEO: desarticulan banda dedicada a la trata de personas en España; seis víctimas fueron rescatadas

Las autoridades españolas lograron el rescate de seis víctimas de trata de personas a las que tenían cautivas con fines de explotación sexual. La Policía Nacional dio a conocer un video del exitoso operativo.

Se llevó a cabo una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Operación Joya-Aguyje, misma que permitió desarticular una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Las autoridades señalaron que seis víctimas fueron rescatadas mientras que diez integrantes de la banda delictiva fueron detenidos.

🚩Liberadas seis víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en una operación conjunta



🚩Detenidas 10 personas y desarticulada la organización criminal que confinaba a las víctimas en pisos prostíbulos en las localidades de #Manresa y #Mollet del Vallés pic.twitter.com/6c6aAibSUI — Policía Nacional (@policia) February 13, 2024

Detienen a diez integrantes de banda dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Los presuntos integrantes de esta banda dedicada a la trata de personas fueron detenidos y enfrentarán cargos por varios delitos entre los que se destaca la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el cargo por atentado en contra de los derechos de los ciudadanos extranjeros, cargos por delitos relativos a la prostitución, además de cargo por delitos contra la salud pública, cargos contra la integridad moral y por participación en una organización criminal.

Esta banda dedicada a la trata de personas en España, captaba a sus víctimas principalmente de países sudamericanos, en especial a personas provenientes de Paraguay.

Las autoridades españolas revelaron que a estas personas se les engaña con promesas de mejores condiciones de vida, además de trabajo. En ese momento se aprovechaba de su vulnerabilidad. Algunas de estas víctimas también eran reclutadas dentro de España utilizando los mismos métodos.

Y por si esto no fuera suficiente, esta banda delictiva también traficaba con drogas desde un par de domicilios, en donde se cuestionaba a las víctimas para que animaran a “los clientes” a comprar cocaína.

Desarticulan banda dedicada a la trata de personas en España; seis víctimas fueron rescatadas | Policía Nacional

Cómo se define a la trata de personas

“La trata de personas es una violación de los derechos humanos y una forma de conducta criminal que afecta a personas de todo el mundo”, señala la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Cabe recordar que en el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el llamado “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children” (Protocolo contra la trata de personas). Este protocolo proporciona la primera definición internacionalmente acordada de trata de personas y muestra el compromiso de la comunidad internacional para contrarrestar este delito. Para contrarrestarlo, se requiere que los Estados :

Promulguen leyes nacionales que penalicen la trata de personas



Prevengan y combatan la trata de personas;



Protejan y asistan a las víctimas de la trata; y



Cooperen con otros Estados para cumplir esos objetivos.