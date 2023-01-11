Por qué desaparecerán los asientos reclinables de los aviones

Los botones para los asientos reclinables en los aviones comenzaron a desaparecer y aquí te explicamos por qué ya no se podrán utilizar este tipo de asientos en los vuelos de Estados Unidos y probablemente en el resto del mundo.

Anteriormente, los asientos reclinables también se utilizaban en los vuelos de clase turista, modalidad que está a punto de cambiar, ya que actualmente varias aerolíneas los eliminaron de sus aviones.

¿Por qué desaparecerán los asientos reclinables?

De acuerdo con la agencia de noticias CNN, los asientos reclinables de los aviones desaparecerán por varias razones, principalmente porque representan un costo alto para las aerolíneas.

Los botones con los que se puede reclinar el asiento necesitan mantenimiento, lo que genera un gasto; además el mecanismo es propenso a romperse por el desgaste o porque los pasajeros no tienen cuidado, repararlos también representa un costo extra para las aerolíneas.

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Otro motivo es por el peso, pues los mecanismo para volver los asientos reclinables suman peso a los aviones, y para una aerolínea cualquier peso que puedan ahorrarse es necesario para reducir el uso de combustible.

Finalmente, también desaparecerán los asientos reclinables para evitar conflictos entre los pasajeros, ya que en muchas ocasiones, cuando el asiento se hace para atrás el pasajero se molesta porque le queda menos espacio.

Incluso, en algunos casos los pasajeros se pusieron tan groseros por esta razón que los vuelos tuvieron que desviarse y aterrizar antes de tiempo por motivos de seguridad.

¿Cómo serán los asientos en los aviones?

En las aerolíneas que ya eliminaron los asientos reclinables, optaron por implementar lugares “prerreclinados”, los cuales están ligeramente reclinados y ya no se pueden mover, por lo que se evitan muchos conflictos.

“Una de las primeras aerolíneas en adoptarlos fue la británica Jet2, una compañía europea de paquetes vacacionales, que en 2009 eligió un asiento prerreclinado del entonces incipiente fabricante de asientos Acro que revolucionó la forma en que las aerolíneas piensan los asientos”, informó CNN.

Otra de las ventajas de este tipo de asiento es que la aerolínea puede ahorrar 2.5 cm de espacio por fila, lo que equivale a 76 cm en todo el avión, y con ello se puede incluir una fila extra de asientos.

