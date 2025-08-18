Precio del dólar HOY lunes 18 de agosto de 2025: El peso sorprende y gana terreno en tipo de cambio

El precio del dólar hoy, lunes 18 de agosto de 2025, abrió con un ligero movimiento en contra frente al peso mexicano, lo que mantiene en expectativa a quienes realizan operaciones de compra y venta de divisas.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda nacional muestra variaciones favorables tras una semana marcada por la volatilidad y por factores internacionales que siguen influyendo en los mercados financieros.

Precio del dólar hoy lunes 18 de agosto del 2025 en Banco Azteca

Si estás interesado en realizar transacciones con la divisa estadounidense, Banco Azteca es tu mejor opción, pues el precio del dólar actualmente se ubica en $17.70 pesos a la compra y se vende en $19.25 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes 18 de agosto del 2025.

¿Quieres cambiar divisas? Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca , el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 18 de agosto del 2025?

Por su parte, si te encuentras en la frontera y necesitas realizar una o más operaciones, debes saber que el precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.73 pesos la venta.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Costo del dólar canadiense hoy 18 de agosto del 2025 en México

¿Te interesa la divisa canadiense? Te recordamos que hoy, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $12.15 pesos la compra y se vende en $14.15 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este 18 de agosto del 2025.

Dólar Precio HOY 18 agosto.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 18 de agosto del 2025?

Este lunes 18 de agosto del 2025, tras un fin de semana con bajas y altas, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con un pico a la alza y actualmente ronda los 115 mil 750 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 2 millones 180 mil 733 pesos.

¿Cuál es el precio del petróleo este lunes 18 de agosto?

Los precios del petróleo cotizan prácticamente sin cambios el lunes, mientras los inversores aguardaban las conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania tras una cumbre inconclusa entre Estados Unidos y Rusia celebrada el viernes en Alaska.



Petróleo Brent : 65.94 dólares el barril



: 65.94 dólares el barril Petróleo West Texas Intermediate (WTI) : 62.87 dólares el barril



: 62.87 dólares el barril Mezcla Mexicana de Exportación: 61.04 dólares por barril

Con información de Reuters.