Consejos para adquirir útiles escolares este regreso a clases 2025-2026

Con la llegada del ciclo escolar 2025-2026, las familias se preparan para un regreso a clases, pero también los gastos que pueden impactar la economía mexicana. La lista de útiles escolares, uniformes y accesorios deja pensando a los padres de familia sobre el ahorro.

Optar por lo más barato puede resultar caro a largo plazo debido a su poca durabilidad, mientras que los productos de gama alta, en ocasiones, ofrecen características que no siempre son necesarias. Por ello, tomar decisiones de compra con estrategia se vuelve clave para aprovechar al máximo el presupuesto familiar.

Consejos para los útiles escolares

Elabora un presupuesto con una lista de los útiles necesarios, así evitarás las compras compulsivas que generan las promociones.

Revisa el uniforme y los útiles del año anterior, ya que muchos de ellos pueden reutilizarse como las mochilas, lápices, carpetas, cuadernos o calculadoras.

Compara precios y revisa a detalle los descuentos, puedes acudir a varias tiendas y también en línea para poder ahorrar de una mejor manera.

Evaluar la vida útil de los productos, también puede ser una buena manera de ahorrar.

Es un punto clave ver el material con los que están hechos, como las mochilas, los cuadernos, lápices, zapatos y uniformes.

La opción de segunda mano, también puede considerarse para este regreso a clases.

Evalúa alternativas ecológicas y económicas, algunas opciones como lápices reciclados, mochilas de tela, o cuadernos elaborados con papel sostenible pueden ser más duraderos que los tradicionales.

🎒 ¡Es hoy, es hoy! 🎒

La Feria de Regreso a Clases 2025 de la @Profeco.

A las 9 abre sus puertas.

¡Las y los esperamos!

📍Expo Reforma. pic.twitter.com/j9u200Fngq — Iván Escalante (@ivan_escalante) August 16, 2025

Los montos que darán de apoyo para uniformes y útiles de Mi Beca para Empezar 2025

Se han confirmado los montos que recibirán los estudiantes de nivel básico para este ciclo escolar 2025-2026 como apoyo para uniformes y útiles escolares a través del programa Mi Beca para Empezar 2025.

A continuación, te contamos cuánto dinero recibirán los alumnos y cómo se distribuirá este apoyo dependiendo el grado escolar en el que se encuentren.

¿Todavía tienes duda de en qué tarjeta recibirás tu apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares 2025-2026? 🤔



¡Aquí te lo decimos! 😀👇#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/g2GiVraxwo — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 5, 2025

Preescolar y CAM Preescolar: $970 pesos



Primaria y CAM Primaria: $1,100 pesos



Secundaria, Secundaria para Adultos y CAM Secundaria: $1,180 pesos



CAM Laboral: $1,180 pesos

Si cuentas con la Carta de Invitación para recoger tu tarjeta de uniformes y útiles escolares secundaria, necesitas llevar tu comprobante (acuse) de registro.